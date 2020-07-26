  • 33°C
香港時間 : 2020726日 (日) 16:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【外賣商機】晚市禁堂食首7天　Zeek外送訂單增35%查詢合作增5倍

商業 15:53 2020/07/26

分享：

Zeek於首7日的餐飲外賣配送總單量，對比新措施實施前3個星期的7日平均總單量，上升達35%。（Zeek提供圖片）

港府於7月15日起禁晚6朝5堂食，有利外送服務生意。物流平台Zeek於首7日的餐飲外賣配送總單量超過60,000張，對比新措施實施前3個星期的7日平均總單量 44,500 張，上升達35%；對比半年前疫情爆發初期，更上升達 1 倍。

【外賣商機】虛擬品牌Wing It!主營外賣　戶戶送料逆市訂單急增

Zeek 行政總裁趙家祺表示，過去兩星期，查詢餐飲外賣配送服務、搭建品牌專屬外賣或自取網店的食肆客戶，大約增長5 倍，相信未來需求仍然會不斷提升。同時，因應限聚令帶來的影響，預計公司未來外賣訂單量會有 30%至 40%增長。

外賣單量增幅　下午茶比晚餐多

不過，正當外界以為夜間的外賣單量飆升，但首7日的數據顯示，原來日間餐飲外賣配送單量的增幅更加大，單量增幅分別為日間（38%）及夜間（27%）。而日間的 3 個時段當中，以下午茶時段（48%）增幅最顯著，高於早餐（33%）及午餐（38%）。

疫情下不少港人在家工作，整體餐飲外賣配送的地址分類，工商與住宅地址的比例，由以往的七三比，到現時的五五比。另外，每單餐飲外賣配送平均消費為亦由100元增加至 150元，相信是因為每單外賣用餐人數，比之前有所增加。

【外賣優惠】香港電訊推手機點餐平台HEYPARK　三天即可加盟

街市爆疫　Zeek拓超市及生鮮類配送

全港 18 區中，7天的外賣升幅最多的地區的頭三位分別為荃灣區（58%）、中西區（53%）、元 朗區（48%）。不過，疫情最為嚴重的黃大仙區只微升13%，估計與當區人口老化，55 歲以上人口比例高達 36.2%有關，他們沒有使用網上點餐的習慣。

此外，近期多個街市爆疫，Zeek相信，繼餐飲外賣配送後，超市及生鮮類配送勢成最新的市場新貴，正為 c!ty'super、UNY 及大昌食品專門店等生活百貨類商戶提供配送服務，亦同步開拓生鮮類 O2O 方案，幫助街市迅速轉型，建立線上業務和提供配送方案。

【外賣商機】晚市禁堂食延長　MOKO加推外賣自取優惠低至4折

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【外賣商機】虛擬品牌Wing It!主營外賣　戶戶送料逆市訂單急增
2020/07/23
【外賣商機】虛擬品牌Wing It!主營外賣　戶戶送料逆市訂單急增
【外賣優惠】香港電訊推手機點餐平台HEYPARK　三天即可加盟
2020/07/23
【外賣優惠】香港電訊推手機點餐平台HEYPARK　三天即可加盟
【外賣商機】海港城逾30餐廳提供外賣　低至半價
2020/07/24
【外賣商機】海港城逾30餐廳提供外賣　低至半價
【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取　優惠低至69折
2020/07/24
【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取　優惠低至69折
疫情 外賣 餐飲 限聚令 在家工作 食品 超市 下午茶 晚餐

下一篇文章

【疫市營商】疫情衝擊美髮業　名髮廊：商業區跌幅最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本港疫情】慈雲山疫情惡化　餐廳紛紛休業自保
【本港疫情】慈雲山疫情惡化　餐廳紛紛休業自保
【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取　優惠低至69折
【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取　優惠低至69折
【消費優惠】麥當勞App第四波優惠　加推麥麥送獨家優惠
【消費優惠】麥當勞App第四波優惠　加推麥麥送獨家優惠
【疫市營商】德國寶夥牛角　買燒烤機送燒肉套餐
【疫市營商】德國寶夥牛角　買燒烤機送燒肉套餐
【Netflix電視劇】宅在家有咩做？　盤點3部大熱新劇集
【Netflix電視劇】宅在家有咩做？　盤點3部大熱新劇集
【口罩供應】KKday發售台灣成人＋幼童口罩　免運費直送香港（附連結）
【口罩供應】KKday發售台灣成人＋幼童口罩　免運費直送香港（附連結）