【外賣商機】晚市禁堂食首7天　Zeek外送訂單增35%查詢合作增5倍

▲ Zeek於首7日的餐飲外賣配送總單量，對比新措施實施前3個星期的7日平均總單量，上升達35%。（Zeek提供圖片）

港府於7月15日起禁晚6朝5堂食，有利外送服務生意。物流平台Zeek於首7日的餐飲外賣配送總單量超過60,000張，對比新措施實施前3個星期的7日平均總單量 44,500 張，上升達35%；對比半年前疫情爆發初期，更上升達 1 倍。

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Zeek 行政總裁趙家祺表示，過去兩星期，查詢餐飲外賣配送服務、搭建品牌專屬外賣或自取網店的食肆客戶，大約增長5 倍，相信未來需求仍然會不斷提升。同時，因應限聚令帶來的影響，預計公司未來外賣訂單量會有 30%至 40%增長。

外賣單量增幅 下午茶比晚餐多

不過，正當外界以為夜間的外賣單量飆升，但首7日的數據顯示，原來日間餐飲外賣配送單量的增幅更加大，單量增幅分別為日間（38%）及夜間（27%）。而日間的 3 個時段當中，以下午茶時段（48%）增幅最顯著，高於早餐（33%）及午餐（38%）。

疫情下不少港人在家工作，整體餐飲外賣配送的地址分類，工商與住宅地址的比例，由以往的七三比，到現時的五五比。另外，每單餐飲外賣配送平均消費為亦由100元增加至 150元，相信是因為每單外賣用餐人數，比之前有所增加。

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街市爆疫 Zeek拓超市及生鮮類配送

全港 18 區中，7天的外賣升幅最多的地區的頭三位分別為荃灣區（58%）、中西區（53%）、元 朗區（48%）。不過，疫情最為嚴重的黃大仙區只微升13%，估計與當區人口老化，55 歲以上人口比例高達 36.2%有關，他們沒有使用網上點餐的習慣。

此外，近期多個街市爆疫，Zeek相信，繼餐飲外賣配送後，超市及生鮮類配送勢成最新的市場新貴，正為 c!ty'super、UNY 及大昌食品專門店等生活百貨類商戶提供配送服務，亦同步開拓生鮮類 O2O 方案，幫助街市迅速轉型，建立線上業務和提供配送方案。

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責任編輯：朱悅瀅