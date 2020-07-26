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【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院

即市財經 18:12 2020/07/26

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張建宗稱，這一波疫情是半年以來最嚴峻，未來兩星期十分關鍵，要防止病毒在社區進一步擴散，市民務必盡量留在家中。

香港疫情連續多日錄得逾百宗確診個案，衞生防護中心公布，今日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診破百，103宗屬本地感染；25宗是輸入個案。本地個案方面，約68宗與之前個案相關，35宗源頭不明。

醫管局總行政經理庾慧玲指，現時100多位確診或初步確診病人正在等候入院，沒有統計他們最長需要等候多久。 她表示，理解病人心急想入院，但希望他們在家中或檢疫中心等候，認為如果他們到急症室會打亂安排，希望讓急症室優先處理較嚴重的個案，希望病人理解。

政務司司長張建宗在網誌表示，本港新型冠狀病毒肺炎確診個案急劇上升，情況令人憂慮；如若情轉壞，政府會毫不猶豫果斷地採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，但現階段政府無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。

他稱，這一波疫情是半年以來最嚴峻，未來兩星期十分關鍵，要防止病毒在社區進一步擴散，市民務必盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳。他又指，不少市民誤以為到郊區或少人流的地方，可安然無恙除下口罩，但對抗疫情切忌心存僥倖，希望市民不要前往沙灘游泳或日光浴，以減少人流聚集。

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