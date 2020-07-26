【疫市營商】美髮業生意低迷　護髮美髮商品銷售同跌

▲ 髮廊自疫情爆發以來，營業額持續下跌。

新冠肺炎疫情社區大爆發，香港美髮美容業商會會長江樹林表示，疫情令髮廊生意陷入低迷。他解釋，髮廊自疫情爆發以來，營業額持續下跌，2至3月期間最惡劣，整體下跌6成至7成，而商業區如尖沙咀及旺角，更大跌9成。

江續指，雖然營業額在疫情緩和時，回升至過去8成，但爆發第三波，住宅區及商業區的營業額再次下跌，並分別下跌5成至6成，以及8成至9成。他強調，即使加強清潔，「顧客不會相信」；更預料疫情持續嚴峻，將有一半髮廊支撐不到3至4個月，出現結業潮。至於護髮及美髮產品零售銷售上，亦未能幫補髮廊銷售下跌，故他對於未來市道並不樂觀。

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港人留在家較少到髮廊理髮，卻未能帶動護髮及美髮產品銷售。有售護髮及美髮產品的新思潮，其銷售及市場經理謝恬行表示，港人因減少外出，加上經濟狀況差，令消費意慾下降；她直言，零售和批發的生意額，目前分別下跌5成，以及7成至8成，尤以造型產品銷售跌幅最高。

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謝續指，港人的消費敏感度因經濟因素和疫情而提高，為維持生意，正實施3個應對方法：1）推出折扣優惠；2）貼地宣傳，例如購買滿指定金額，送口罩等防疫物資；3）加大綫上平台銷售，例如夥KOL live show平台合作，介紹並銷售限時產品。

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記者：馬意文