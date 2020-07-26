【新股IPO】螞蟻集團Ａ股上市 外資投行或無緣參與上市保薦

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團自宣布上市後，除了投資者熱熾期待，投行間亦紛紛爭奪螞蟻集團上市這個大生意。不過，據外電報道，由於科創板有明文規條，要求牽頭行須認購發行股份的至少2%，以10億元人民幣為上限，惟瑞銀、摩根士丹利等外資大行在內地的資金有限，或未必有足夠資金符合螞蟻集團A股的上市部份。

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彭博並指，螞蟻集團在科創板上市對投行的要求，或令外資行不尋求參與上海上市部分，由於在科創板上市收費可高達7%，外資行或失億元收入，故高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀將避免擔任牽頭角色。

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