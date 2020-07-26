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【新股IPO】傳京東健康最快年底來港上市 集資10億美元

股樓投資 16:55 2020/07/26

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近日有指京東（09618） 計劃分拆京東健康來港上市，集資10億美元（約77.5億港元）。雖然京東發言人已對此表示不予置評，但仍無礙市場憧憬，料相關準備工作已經展開，最快今年底或明年初完成上市。

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事實上，去年底亦曾盛傳京東有意分拆京東物流在港或美國上市，現在再傳京東健康上市，市場並不感意外。

京東健康去年5月成立，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。

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據悉，京東健康去年完成了9.31億美元（約72.6億港元）的A輪融資，估值達到70億美元（約546億港元）。

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撰文 : 張以正

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