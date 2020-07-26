【司長網誌】疫情新一波爆發　陳茂波：復甦路崎嶇

香港將於周三（29日）公布第二季GDP，而近期新冠疫情再度爆發，財政司司長陳茂波發表網誌，政府當前最迫切的要務，是全方位聚焦控制疫情，因確保市民的健康是所有工作最重要的前提。為此政府推行的一連串控疫防疫措施，雖然為大家的生活及出行帶來不便，也令商店及企業承受經營壓力，但政府需要在「短痛」與「長痛」之間作出艱難的抉擇，希望稍後能為市民大眾換來較長時間的安全穩定環境。

陳茂波指，本港第二季的經濟狀況仍然十分嚴峻，但收縮的態勢似乎略為放緩和慢慢喘定。5月份，本港零售銷貨量仍顯著下跌33.9%，惟跌幅較3月份(-44.0%)和4月份(-37.5%)有所收窄；6月份的零售銷售數字仍未公布，但由於疫情於該月放緩、本地經濟氣氛改善，估計跌幅有機會進一步收窄。

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出口方面，主要經濟體陷入深度衰退，外圍形勢仍然嚴峻。可幸內地經濟在第二季迅速恢復，為香港貨物出口提供支持，部分抵消環球需求驟降的影響。商品出口貨量的按年跌幅由第一季的9.1%收窄至4月及5月合計的4.8%。然而，旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動亦因前景不明朗而繼續乏力。

指短期來看，新冠病毒疫情仍然是全球經濟的主要威脅，中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，也為全球經濟前景增添不確定性。加上最近本地疫情出現反覆，本港經濟或需要較原來預期更長的時間，才能恢復過來。

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儘管如此，香港過去幾十年的發展歷程顯示，每次危機都隱藏著新的機會，每次困難都隱藏了未來發展的鑰匙。今次新冠疫情雖然打擊了經濟，但也同時凸顯了未來經濟活動應改革或加強發展的方向。

另一方面，面對中美磨擦升溫、國際格局深刻變化和全球化有倒退跡象，加上內地經濟以本土市場的大循環為主體、國內國際雙循環相互促進發展這新格局下，本港企業面向未來應如何定位和轉型，以更好地把握機遇，也值得深思。