  • 34°C
香港時間 : 2020726日 (日) 14:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酷熱天氣】挪威北極圈群島氣溫史上最高 錄得21.7度

環球社會熱點 14:28 2020/07/26

分享：

香港天氣持續炎熱，酷熱天氣警告持續生效15日， 史上最長。北極圈的天氣同樣酷熱，挪威屬地、位於北極圈的冷岸群島（Svalbard）錄得攝氏21.7度高溫，為有紀錄以來的最高。該群島距離北極1000公里，每年此時的氣溫多數介乎5至8度。

雖然冷岸群島的朗伊爾城（Longyearbyen）的氣溫一度回落至13至17度，但此前有數天維持在20度以上，上周六（25日）傍晚更在機場監測站錄得21.7度。

憂西班牙爆第二波疫情 英國要求西班牙旅客隔離

北韓錄首宗新冠肺炎疑似病例 金正恩封開城

挪威氣象研究所在Twitter發文指，朗伊爾城打破1979年有紀錄、41年以來的高溫。朗伊爾城屬冷岸群島的最大島嶼斯匹茲卑爾根島（Spitzbergen），是群島中唯一有人定居的島嶼。

挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）月前警告，冷岸群島由70年代初期起，平均氣溫升了3至5度，若全球暖化加劇，2100年氣溫恐升10度。中心又稱，高溫可能令支撐建築物的凍土解凍，導致雪崩頻生。

冷岸群島這波熱浪料維持到周一（27日），群島氣溫遠高於以往北極圈最熱月份7月的平均氣溫。群島1月開始，氣溫比正常高5度；鄰近北極圈的俄羅斯西伯利亞地區在7月中，氣溫一度飆至38度。

【巴西疫情】總統康復後駕電單車外出 期間除口罩

【新冠肺炎】全球單日確診28萬宗創新高 美國巴西佔半

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚

相關文章

【南韓疫情】新增58宗確診 1宗從香港輸入
今日
【南韓疫情】新增58宗確診 1宗從香港輸入
北韓錄首宗新冠肺炎疑似病例 「脫北者」輸入個案
今日
北韓錄首宗新冠肺炎疑似病例 「脫北者」輸入個案
印度熱浪50度 20年來最熱的5月
2020/05/27
印度熱浪50度 20年來最熱的5月
口渴駱駝闖民居搵水飲太滋擾 澳洲擬射殺1萬隻
2020/01/07
口渴駱駝闖民居搵水飲太滋擾 澳洲擬射殺1萬隻
【歐洲熱浪】法國破紀錄高溫 西班牙山火 環團促G20關注氣候變化（第三版）
2019/06/28
【歐洲熱浪】法國破紀錄高溫 西班牙山火 環團促G20關注氣候變化（第三版）
酷熱天氣 天氣 挪威 北極 俄羅斯

上一篇文章

【美國疫情】加州成重災區 檢測物資短缺恐加劇疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態
「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態
新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間14:00）
【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬
【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
【美國大選】狠批「中國病毒」論 拜登：特朗普令人作嘔
【美國大選】狠批「中國病毒」論 拜登：特朗普令人作嘔
【美國疫情】佩洛西指應叫「特朗普病毒」斥其令疫情惡化
【美國疫情】佩洛西指應叫「特朗普病毒」斥其令疫情惡化