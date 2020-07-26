【酷熱天氣】挪威北極圈群島氣溫史上最高 錄得21.7度

香港天氣持續炎熱，酷熱天氣警告持續生效15日， 史上最長。北極圈的天氣同樣酷熱，挪威屬地、位於北極圈的冷岸群島（Svalbard）錄得攝氏21.7度高溫，為有紀錄以來的最高。該群島距離北極1000公里，每年此時的氣溫多數介乎5至8度。

雖然冷岸群島的朗伊爾城（Longyearbyen）的氣溫一度回落至13至17度，但此前有數天維持在20度以上，上周六（25日）傍晚更在機場監測站錄得21.7度。

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挪威氣象研究所在Twitter發文指，朗伊爾城打破1979年有紀錄、41年以來的高溫。朗伊爾城屬冷岸群島的最大島嶼斯匹茲卑爾根島（Spitzbergen），是群島中唯一有人定居的島嶼。

挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）月前警告，冷岸群島由70年代初期起，平均氣溫升了3至5度，若全球暖化加劇，2100年氣溫恐升10度。中心又稱，高溫可能令支撐建築物的凍土解凍，導致雪崩頻生。

冷岸群島這波熱浪料維持到周一（27日），群島氣溫遠高於以往北極圈最熱月份7月的平均氣溫。群島1月開始，氣溫比正常高5度；鄰近北極圈的俄羅斯西伯利亞地區在7月中，氣溫一度飆至38度。

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記者：韓羚