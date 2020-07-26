【經濟預測】香港周三公布次季GDP　IHS Markit：預期下跌11.5%

香港將於周三（29日）公布第二季GDP，IHS Markit報告預期，繼首季GDP大跌8.9%後，本港經濟衰退將會加深，次季GDP料按年倒退11.5%，或再創有紀錄以來最大跌幅，主要受全球城市封關及旅遊限制所影響。

早前渣打亦預期，由於政府在第二季因應疫情實施限聚令，料次季GDP將會進一步收縮至-10.5%並見底；下半年會緩慢回升，第三及四季GDP跌幅將收窄至6.8%及3%。

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除本港外，美國亦將於周四（30日）公布第二季GDP，將是全球金融市場焦點，IHS Markit預期，美國經濟受新冠疫情打擊嚴重，尤其4、5月份不少城市封關停擺，料次季GDP將按年下跌35.5%。不過，該機構認為美國第三季經濟將會顯著復甦，零售及工業生產重啟帶來動力，最大風險是在重啟後疫情不受控，若再次封關停擺將打擊經濟。

此外，聯儲局周三將舉行議息會議，IHS Markit預期息率維持不變，同時聯儲局也不會推出令市場驚訝的新措施，市場將等待局方提供的指引。