【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單

本港爆發第三波新冠肺炎疫，每日新增個案逾百宗。確診者遍佈港九新界，多間餐廳食肆均曾有確診者到訪用餐，當中各大連鎖快餐店如麥當勞、大快活、大家樂均有多間分店上榜。以下為過去14日有確診者到訪的5間快餐店分店名單：

過去14日曾有確診者到訪的麥當勞分店：

油尖旺 嘉業大廈

黃大仙 竹園商場

黃大仙 荷里活廣場

觀塘 坪石邨

葵青 新都會廣場

九龍城 黃埔花園

大埔 昌運中心

元朗 興發大樓、元朗廣場

屯門 黃金海岸商場

觀塘 德福廣場一期

過去14日曾有確診者到訪的大快活分店：

黃大仙 采頤花園

灣仔 明豐大廈

沙田 沙角商場

屯門 海趣坊

觀塘 坪石邨商場

觀塘 麗晶商場

黃大仙 慈雲山中心

黃大仙 彩雲商場

九龍城 九龍城廣場

屯門 愛定商場

觀塘 鯉魚門廣場

沙田 馬鞍山廣場

過去14日曾有確診者到訪的大家樂分店：

觀塘 滙景廣場

葵青 葵涌廣場

黃大仙 樂富廣場

黃大仙 慈雲山中心

油尖旺 海港城港威商場

北區 彩園廣場

觀塘 清水灣道8號匯八坊

屯門 大興商場

觀塘 廣田商場

沙田 美林商場、 頌安商場

屯門 山景商場

屯門 愛定商場

北區 粉嶺名都商場

過去14日曾有確診者到訪的一粥麵分店：

沙田 沙田第一城

沙田 愉翠商場

屯門 山景商場

過去14日曾有確診者到訪的肯德基分店：

黃大仙 慈雲山中心

油尖旺 利達行

九龍城 黃埔花園

以下為過去一周（7月19日至7月25日），當日有報告／曾有涉及個案／最後到訪的餐廳：

7月19日

油尖旺 上海街13號 來多碗車仔麵 #1783

觀塘 彩德商場 龍記餐廳 #1792

觀塘 成業工業大廈 海潮食堂 #1792, 2011

沙田 村南道51號 紅茶冰室 #1807

沙田 沙田廣場 譚仔三哥米線 #1807

沙田 愉翠商場 一粥麵 #1807

觀塘 Megabox 竹虎京堂 #1856

荃灣 兆和街16號 全記點心專門店 #1856

黃大仙 彩雲商場 大快活 #1903

九龍城 民泰街7號 印尼沙爹屋 #1971

沙田 美林商場 大家樂 #1978

沙田 美林商場 翠河餐廳 #1978

沙田 頌安商場 大家樂 #1979

葵青 青衣城 天丼 #1996

屯門 山景商場 一粥麵 #2005, 2155

北區 粉嶺中心 翠河餐廳 #2053, 2072

深水埗 百老匯街73號京都薈 # 2089

元朗 元朗廣場 牛一 #2092

九龍城 九龍城廣場 大快活 #2103

九龍城 愛民廣場 百份百餐廳 #2110

屯門 山景商場 大家樂 #2155

屯門 山景商場 雲貴軒米線專門店 # 2155

九龍城 啟朗苑 百份百餐廳 #2164

7月20日

深水埗 冠奇大廈 阿明印尼餐廳 #1926

深水埗 元州商場 金滿都越南餐廳 #1927

九龍城 黃埔花園 麥當勞 #2025

北區 龍豐花園商場豐泰牛雜專家 #2078

大埔 昌運中心 麥當勞 #2090

九龍城 晴朗商場 太子美食 #2109, 2110, 2164

九龍城 何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店 #2282

元朗 雅珊園 德福海鮮酒家 #2315

西貢 東港城 Mee…Lemongrass #2494

7月21日

屯門 屯門中央廣場 富臨酒家 #1739, 1740, 1743, 1783, 1951, 1952, 1993, 1998, 2017, 2083, 2280, 2308,2315, 2374, 2381, 2492

東區 樂融軒 明星金閣海鮮酒家 #1998

屯門 愛定商場 大家樂 #2015

屯門 愛定商場 大快活 #2015

屯門 愛定商場 彩晶軒 #2015

九龍城 黃埔花園 肯德基家鄉雞 # 2025

觀塘 鯉魚門廣場 大快活 #2030

深水埗 香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓 城大食坊 #2080

元朗 興發大樓 麥當勞 #2092

元朗 元朗廣場 麥當勞 #2092

油尖旺 文華樓 蛇王如冰室 #2142

屯門 黃金海岸商場 麥當勞 #2226

屯門 黃金海岸商場 太平洋咖啡 #2226

沙田 馬鞍山廣場 大快活 #2267

北區 粉嶺名都商場 大家樂 #2355

7月22日

中西區 國際金融中心商場 Duck & Waffle #2099

西貢 白沙灣112號 Padstow Restaurant & Bar #2099

沙田 利達工業中心 伙食工業 #2099

沙田 新城市廣場 L.D.K.by Ufufu Café #2099

灣仔 The Mercury NOC Coffee Co. #2099

中西區 石板街酒店Gradini 意大利餐廳 #2109

觀塘 德福廣場一期麥當勞 #2165

7月23日

灣仔 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 #2059

7月24及25日暫未有新增食肆

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