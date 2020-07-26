【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單

本港爆發第三波新冠肺炎疫，每日新增個案逾百宗。確診者遍佈港九新界，多間餐廳食肆均曾有確診者到訪用餐，當中各大連鎖快餐店如麥當勞、大快活、大家樂均有多間分店上榜。以下為過去14日有確診者到訪的5間快餐店分店名單：
過去14日曾有確診者到訪的麥當勞分店：
- 油尖旺 嘉業大廈
- 黃大仙 竹園商場
- 黃大仙 荷里活廣場
- 觀塘 坪石邨
- 葵青 新都會廣場
- 九龍城 黃埔花園
- 大埔 昌運中心
- 元朗 興發大樓、元朗廣場
- 屯門 黃金海岸商場
- 觀塘 德福廣場一期
過去14日曾有確診者到訪的大快活分店：
- 黃大仙 采頤花園
- 灣仔 明豐大廈
- 沙田 沙角商場
- 屯門 海趣坊
- 觀塘 坪石邨商場
- 觀塘 麗晶商場
- 黃大仙 慈雲山中心
- 黃大仙 彩雲商場
- 九龍城 九龍城廣場
- 屯門 愛定商場
- 觀塘 鯉魚門廣場
- 沙田 馬鞍山廣場
過去14日曾有確診者到訪的大家樂分店：
- 觀塘 滙景廣場
- 葵青 葵涌廣場
- 黃大仙 樂富廣場
- 黃大仙 慈雲山中心
- 油尖旺 海港城港威商場
- 北區 彩園廣場
- 觀塘 清水灣道8號匯八坊
- 屯門 大興商場
- 觀塘 廣田商場
- 沙田 美林商場、 頌安商場
- 屯門 山景商場
- 屯門 愛定商場
- 北區 粉嶺名都商場
過去14日曾有確診者到訪的一粥麵分店：
過去14日曾有確診者到訪的肯德基分店：
- 黃大仙 慈雲山中心
- 油尖旺 利達行
- 九龍城 黃埔花園
以下為過去一周（7月19日至7月25日），當日有報告／曾有涉及個案／最後到訪的餐廳：
7月19日
- 油尖旺 上海街13號 來多碗車仔麵 #1783
- 觀塘 彩德商場 龍記餐廳 #1792
- 觀塘 成業工業大廈 海潮食堂 #1792, 2011
- 沙田 村南道51號 紅茶冰室 #1807
- 沙田 沙田廣場 譚仔三哥米線 #1807
- 沙田 愉翠商場 一粥麵 #1807
- 觀塘 Megabox 竹虎京堂 #1856
- 荃灣 兆和街16號 全記點心專門店 #1856
- 黃大仙 彩雲商場 大快活 #1903
- 九龍城 民泰街7號 印尼沙爹屋 #1971
- 沙田 美林商場 大家樂 #1978
- 沙田 美林商場 翠河餐廳 #1978
- 沙田 頌安商場 大家樂 #1979
- 葵青 青衣城 天丼 #1996
- 屯門 山景商場 一粥麵 #2005, 2155
- 北區 粉嶺中心 翠河餐廳 #2053, 2072
- 深水埗 百老匯街73號京都薈 # 2089
- 元朗 元朗廣場 牛一 #2092
- 九龍城 九龍城廣場 大快活 #2103
- 九龍城 愛民廣場 百份百餐廳 #2110
- 屯門 山景商場 大家樂 #2155
- 屯門 山景商場 雲貴軒米線專門店 # 2155
- 九龍城 啟朗苑 百份百餐廳 #2164
7月20日
- 深水埗 冠奇大廈 阿明印尼餐廳 #1926
- 深水埗 元州商場 金滿都越南餐廳 #1927
- 九龍城 黃埔花園 麥當勞 #2025
- 北區 龍豐花園商場豐泰牛雜專家 #2078
- 大埔 昌運中心 麥當勞 #2090
- 九龍城 晴朗商場 太子美食 #2109, 2110, 2164
- 九龍城 何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店 #2282
- 元朗 雅珊園 德福海鮮酒家 #2315
- 西貢 東港城 Mee…Lemongrass #2494
7月21日
- 屯門 屯門中央廣場 富臨酒家 #1739, 1740, 1743, 1783, 1951, 1952, 1993, 1998, 2017, 2083, 2280, 2308,2315, 2374, 2381, 2492
- 東區 樂融軒 明星金閣海鮮酒家 #1998
- 屯門 愛定商場 大家樂 #2015
- 屯門 愛定商場 大快活 #2015
- 屯門 愛定商場 彩晶軒 #2015
- 九龍城 黃埔花園 肯德基家鄉雞 # 2025
- 觀塘 鯉魚門廣場 大快活 #2030
- 深水埗 香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓 城大食坊 #2080
- 元朗 興發大樓 麥當勞 #2092
- 元朗 元朗廣場 麥當勞 #2092
- 油尖旺 文華樓 蛇王如冰室 #2142
- 屯門 黃金海岸商場 麥當勞 #2226
- 屯門 黃金海岸商場 太平洋咖啡 #2226
- 沙田 馬鞍山廣場 大快活 #2267
- 北區 粉嶺名都商場 大家樂 #2355
7月22日
- 中西區 國際金融中心商場 Duck & Waffle #2099
- 西貢 白沙灣112號 Padstow Restaurant & Bar #2099
- 沙田 利達工業中心 伙食工業 #2099
- 沙田 新城市廣場 L.D.K.by Ufufu Café #2099
- 灣仔 The Mercury NOC Coffee Co. #2099
- 中西區 石板街酒店Gradini 意大利餐廳 #2109
- 觀塘 德福廣場一期麥當勞 #2165
7月23日
7月24及25日暫未有新增食肆
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