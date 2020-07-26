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【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單

環球政經 14:19 2020/07/26

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本港爆發第三波新冠肺炎疫，每日新增個案逾百宗。確診者遍佈港九新界，多間餐廳食肆均曾有確診者到訪用餐，當中各大連鎖快餐店如麥當勞、大快活、大家樂均有多間分店上榜。以下為過去14日有確診者到訪的5間快餐店分店名單：

過去14日曾有確診者到訪的麥當勞分店：

  • 油尖旺 嘉業大廈
  • 黃大仙 竹園商場
  • 黃大仙 荷里活廣場
  • 觀塘 坪石邨
  • 葵青 新都會廣場
  • 九龍城 黃埔花園
  • 大埔 昌運中心
  • 元朗 興發大樓、元朗廣場
  • 屯門 黃金海岸商場
  • 觀塘 德福廣場一期 

過去14日曾有確診者到訪的大快活分店：

  • 黃大仙 采頤花園
  • 灣仔 明豐大廈
  • 沙田 沙角商場
  • 屯門 海趣坊
  • 觀塘 坪石邨商場
  • 觀塘 麗晶商場
  • 黃大仙 慈雲山中心 
  • 黃大仙 彩雲商場
  • 九龍城 九龍城廣場
  • 屯門 愛定商場
  • 觀塘 鯉魚門廣場
  • 沙田 馬鞍山廣場

過去14日曾有確診者到訪的大家樂分店：

  • 觀塘 滙景廣場 
  • 葵青 葵涌廣場 
  • 黃大仙 樂富廣場 
  • 黃大仙 慈雲山中心
  • 油尖旺 海港城港威商場
  • 北區 彩園廣場 
  • 觀塘 清水灣道8號匯八坊 
  • 屯門 大興商場 
  • 觀塘 廣田商場 
  • 沙田 美林商場、 頌安商場
  • 屯門 山景商場
  • 屯門 愛定商場
  • 北區 粉嶺名都商場

過去14日曾有確診者到訪的一粥麵分店：

  • 沙田 沙田第一城
  • 沙田 愉翠商場
  • 屯門 山景商場

過去14日曾有確診者到訪的肯德基分店：

  • 黃大仙 慈雲山中心
  • 油尖旺 利達行
  • 九龍城 黃埔花園

 

以下為過去一周（7月19日至7月25日），當日有報告／曾有涉及個案／最後到訪的餐廳：

7月19日

  • 油尖旺 上海街13號 來多碗車仔麵 #1783 
  • 觀塘 彩德商場 龍記餐廳 #1792
  • 觀塘 成業工業大廈 海潮食堂 #1792, 2011
  • 沙田 村南道51號 紅茶冰室 #1807
  • 沙田 沙田廣場 譚仔三哥米線 #1807
  • 沙田 愉翠商場 一粥麵 #1807 
  • 觀塘 Megabox 竹虎京堂 #1856
  • 荃灣 兆和街16號 全記點心專門店 #1856 
  • 黃大仙 彩雲商場 大快活 #1903 
  • 九龍城 民泰街7號 印尼沙爹屋 #1971 
  • 沙田 美林商場 大家樂  #1978
  • 沙田 美林商場 翠河餐廳  #1978
  • 沙田 頌安商場 大家樂  #1979
  • 葵青 青衣城 天丼  #1996
  • 屯門 山景商場 一粥麵  #2005, 2155
  • 北區 粉嶺中心 翠河餐廳  #2053, 2072
  • 深水埗 百老匯街73號京都薈 # 2089
  • 元朗 元朗廣場 牛一  #2092
  • 九龍城 九龍城廣場 大快活  #2103 
  • 九龍城 愛民廣場 百份百餐廳 #2110
  • 屯門 山景商場 大家樂  #2155
  • 屯門 山景商場 雲貴軒米線專門店 # 2155
  • 九龍城 啟朗苑 百份百餐廳  #2164 

7月20日

  • 深水埗 冠奇大廈 阿明印尼餐廳 #1926
  • 深水埗 元州商場 金滿都越南餐廳 #1927 
  • 九龍城 黃埔花園 麥當勞  #2025 
  • 北區 龍豐花園商場豐泰牛雜專家 #2078 
  • 大埔 昌運中心 麥當勞  #2090 
  • 九龍城 晴朗商場 太子美食  #2109, 2110, 2164 
  • 九龍城 何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店 #2282 
  • 元朗 雅珊園 德福海鮮酒家 #2315
  • 西貢 東港城 Mee…Lemongrass  #2494 

7月21日

  • 屯門 屯門中央廣場 富臨酒家 #1739, 1740, 1743, 1783, 1951, 1952, 1993, 1998, 2017, 2083, 2280, 2308,2315, 2374, 2381, 2492 
  • 東區 樂融軒 明星金閣海鮮酒家  #1998 
  • 屯門 愛定商場 大家樂  #2015
  • 屯門 愛定商場 大快活  #2015
  • 屯門 愛定商場 彩晶軒  #2015 
  • 九龍城 黃埔花園 肯德基家鄉雞 # 2025 
  • 觀塘 鯉魚門廣場 大快活  #2030 
  • 深水埗 香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓 城大食坊 #2080
  • 元朗 興發大樓 麥當勞  #2092 
  • 元朗 元朗廣場 麥當勞  #2092 
  • 油尖旺 文華樓 蛇王如冰室  #2142 
  • 屯門 黃金海岸商場 麥當勞 #2226 
  • 屯門 黃金海岸商場 太平洋咖啡 #2226
  • 沙田 馬鞍山廣場 大快活  #2267 
  • 北區 粉嶺名都商場 大家樂 #2355 

7月22日

  • 中西區 國際金融中心商場 Duck & Waffle #2099 
  • 西貢 白沙灣112號 Padstow Restaurant & Bar #2099 
  • 沙田 利達工業中心 伙食工業  #2099 
  • 沙田 新城市廣場 L.D.K.by Ufufu Café #2099 
  • 灣仔 The Mercury NOC Coffee Co. #2099 
  • 中西區 石板街酒店Gradini 意大利餐廳 #2109 
  • 觀塘 德福廣場一期麥當勞 #2165 

7月23日

  • 灣仔 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 #2059

7月24及25日暫未有新增食肆

 

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撰文 : 李才添

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