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憂西班牙爆第二波疫情 英國要求西班牙旅客隔離

環球社會熱點 13:26 2020/07/26

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西班牙疫情再起，近日新增的新冠肺炎病例集中在加泰羅尼亞地區。當局下令，加泰的夜店暫時停業，並禁止10人以上的集會，為期兩周。英國憂慮西班牙爆發第二波疫情，突然宣布所有來自西班牙旅客須隔離兩周，為重開歐洲大陸旅遊政策的大轉向。

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西班牙解除緊急狀態不足一個月，近日的新增確診明顯上升，幾乎一半來自加泰，患者多數是年輕人。巴塞羅那、馬德里等城市最近的新增確診，都與年輕人晚上聚會有關。

西班牙累計27.2萬人確診，超過2.8萬人死亡。當地的傳染病專家警告，年輕人感染率高，染病後可能把病毒傳給高危長者。專家又指，他們不僅在夜店，還在街上、沙灘等地聚集。

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英國要求入境的西班牙旅客隔離兩周，上周六（25日）生效，西班牙的加納利群島（Canary Islands）和巴利亞利群島（Balearic Islands）除外。外交部建議國民，如無必要，避免前往西班牙。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）的發言人證實，夏博思目前在西班牙度假，返回英國後須隔離。

歐洲旅遊業巨頭途易旅遊（TUI）表示，將取消周日（26日）起由英國前往西班牙的旅行團，並緊急檢討未來航班。

另外，挪威也要求來自西班牙的旅客隔離10日；法國建議民眾不要前往西班牙。

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記者：韓羚

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疫情 傳染病 英國 西班牙 加泰羅尼亞 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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