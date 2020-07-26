【新冠肺炎】船員換班免強制檢疫被指漏洞　政府周三起暫停指定船員換班

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【生命解碼@iM網欄】國際資源爭奪戰 疫苗研發的地緣政治
本港爆發第三波新冠肺炎疫情，有專家推測源頭或與遠洋船員換班過程期間，免強制檢疫有關。政府今日公布，由7月29日（星期三）起暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員的檢測及檢疫安排。
由7月29日（星期三）起，因應相關豁免類別的風險程度，政府將收緊客船及貨船船員豁免人士的檢測及檢疫安排，詳情包括：
暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。
至於來港進行貨物裝卸的貨船，增設新豁免條件及收緊現有要求，包括：
政府發言人指，《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下的豁免檢疫安排用以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響。政府一直關注輸入個案為本港帶來的衞生風險及壓力，並果斷制訂有關應對措施。
發言人表示：「來港進行貨物裝卸的貨船，對供應香港社會日常所需的物品及服務，包括日用品、糧食、防疫物資和醫療用品，以維持本港暢順運作至關重要，因此政府認為仍需豁免這些貨船船員接受強制檢疫，容許他們在港換班。我們相信在收緊相關條件後，可適當回應公眾對公共衞生風險的關注。」
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