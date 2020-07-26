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【巴西疫情】總統康復後駕電單車外出 期間除口罩

環球社會熱點 12:13 2020/07/26

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巴西總統博索納羅2個多星期前確診新冠肺炎，最新一次病毒檢測的結果呈陰性。他透過社交媒體宣布，自己已康復，患病時只有輕微徵狀。他其後駕駛電單車與支持者會面，期間除下口罩合照。博索納羅的抗疫手法多次被專家批評，惟獲得支持者認同。

博索納羅（Jair Bolsonaro）視新冠肺炎為小流感，惟這場疫症導致巴西累計超過220萬染疫，僅次於美國，逾8.6萬人死亡。

北韓錄首宗新冠肺炎疑似病例 金正恩封開城

【巴西疫情】總統未病好 見群眾再除口罩捱轟

65歲的博索納羅上周六（25日）在Twitter公布康復消息，並上載一張相片，他手持抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）。愈來愈多專家指，該藥無助治療新冠肺炎，美國總統特朗普和博索納羅仍視之為「神藥」。

博索納羅指，自己7月7日確診，曾出現身體酸痛和發燒，患病期間在巴西利亞的總統府散步，與大型鳥類玩耍。他上周三（22日）接受第三次檢測，結果仍然呈陽性，並未交代何時接受第四次檢測。

【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地

巴西總統稱忍不了隔離 再接受新冠肺炎測試

博索納羅宣布康復消息後，駕駛電單車離開總統府，在保鑣陪同下前往一間電單車店，期間除下口罩與支持者拍照。

公共衛生專家批評，博爾納羅無視疫症帶來的風險，令巴西成為抗疫很差的國家之一。博爾納羅多次在疫情期間舉行大型集會，與支持者握手，又拒絕實施州長要求的封城和隔離措施。

不過，支持者似乎認為，博爾納羅病情較輕，正好印證一直以來的施政、抗疫做法恰當。博爾納羅的盟友、議員喬迪（Carlos Jordy）在Twitter寫道：

「總統的測試結果又回來了，有望在2022年連任。」

【巴西疫情】總統除口罩宣布確診 記者協會擬提告

【巴西疫情】總統博索納羅確診 服「神藥」羥氯喹醫病

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記者：韓羚 

疫情 博索納羅 口罩 巴西 發燒 流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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