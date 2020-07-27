  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【晶片超限戰】英特爾擬停產晶片 台積電可稱霸晶片界？

環球政經 19:00 2020/07/27

分享：

集設計與生產於一身的美國半導體龍頭英特爾（Intel）上周五（24日）宣布，其7納米晶片因出現瑕疵而要延遲推出市場的日期至少六個月，並指考慮不再自行生產晶片。消息公布後，英特爾（Intel）股價隨即下跌16.24%，跌幅堪比3月全球股災之時。

【港股追蹤】傳台積電2nm製程研發取得突破　中芯仲追唔追到？

區區一塊7納米的晶片，何以會令投資者有如此大的反應？在晶片產業鏈中，可分為設計及代工兩個環節。一般而言，設計者的話語權會較大，但由於製作晶片的技術含量極高，所以在晶片的產業鏈中，代工商同樣不失話語權。話語權大的公司，毛利率也較高，好像全球晶片代工龍頭台積電，其毛利率便高達五成。

代工商的科技實力，多少也反映在能夠生產多「小」的晶片中，因為體積愈小的晶片，耗電也較低，運算速度也較快，所以新設計的晶片也追求減少晶片體積。全球六大晶片製造商當中，就以台積電及三星最為厲害(見下表)，現在已能量產7納米的晶片，而美國的Global Foundries、台灣的聯電以及剛剛英特爾亦已宣布不會「燒錢」研發比7納米或更高技術的晶片。

如今英特爾宣布放棄研發7納米晶片，即代表在全球六大製造商當中，已有三家製造商放棄研發同類型晶片，那麼台積電的對手就只剩下三星以及中芯，而剛成功量產14晶片的中芯根本連「車尾燈」也未看到，根本無力一較長短。

相關文章: 【趣話財經】台積電銷售超預期　皆因華為儲定貨？

以銷售額計，台積電已是全球第一晶片代工商，但如果要稱霸晶片界，卻還有三星這個老對手。現在三星和台積電都正加快研發5納米晶片。就在五月，三星便證實收到高通第一張5納米晶片的訂單，暫時略勝台積電一籌。

 

 

撰文 : 國際組

經濟 銷售 台灣 美國 Intel Samsung 台積電 晶片

上一篇文章

【疫市投資】經濟差息率低儲蓄產品需求更大 呢隻新產品每月保費低至488元 適合投資初哥

下一篇文章

【iMoney cafe】港版納指 名過於實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【防疫加辣】消息更新：今周三凌晨起禁午巿堂食 強制巿民室外戴口罩
【防疫加辣】消息更新：今周三凌晨起禁午巿堂食 強制巿民室外戴口罩
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人