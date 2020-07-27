【晶片超限戰】英特爾擬停產晶片 台積電可稱霸晶片界？

集設計與生產於一身的美國半導體龍頭英特爾（Intel）上周五（24日）宣布，其7納米晶片因出現瑕疵而要延遲推出市場的日期至少六個月，並指考慮不再自行生產晶片。消息公布後，英特爾（Intel）股價隨即下跌16.24%，跌幅堪比3月全球股災之時。

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區區一塊7納米的晶片，何以會令投資者有如此大的反應？在晶片產業鏈中，可分為設計及代工兩個環節。一般而言，設計者的話語權會較大，但由於製作晶片的技術含量極高，所以在晶片的產業鏈中，代工商同樣不失話語權。話語權大的公司，毛利率也較高，好像全球晶片代工龍頭台積電，其毛利率便高達五成。

代工商的科技實力，多少也反映在能夠生產多「小」的晶片中，因為體積愈小的晶片，耗電也較低，運算速度也較快，所以新設計的晶片也追求減少晶片體積。全球六大晶片製造商當中，就以台積電及三星最為厲害(見下表)，現在已能量產7納米的晶片，而美國的Global Foundries、台灣的聯電以及剛剛英特爾亦已宣布不會「燒錢」研發比7納米或更高技術的晶片。

如今英特爾宣布放棄研發7納米晶片，即代表在全球六大製造商當中，已有三家製造商放棄研發同類型晶片，那麼台積電的對手就只剩下三星以及中芯，而剛成功量產14晶片的中芯根本連「車尾燈」也未看到，根本無力一較長短。

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以銷售額計，台積電已是全球第一晶片代工商，但如果要稱霸晶片界，卻還有三星這個老對手。現在三星和台積電都正加快研發5納米晶片。就在五月，三星便證實收到高通第一張5納米晶片的訂單，暫時略勝台積電一籌。