【丘質故事】勵志故事？　細價股都變天鵝

恒指公司早前公布，明日（27日）將推出恒生科技指數，相信大家從坊間報道中，都大約知道指數係甚麼一回事，亦都知道最主要個幾隻成分股，即係ATMX（阿里巴巴、騰訊控股、美團點評同小米）佔超過3成比重。有部分投資者會認為，追呢堆龍頭股資金需求大，回報又唔夠突出，或會向其他成分股埋手，今日本欄就同大家介紹其中一隻成分股，就係恒騰網絡（00136）

如果拎住成分股名單一睇，恒騰係唯一一隻「神仙股」，股價唔係連1蚊都無咁簡單，周五（24日）收市只係0.249元，或者大家會有疑問，又話指數會篩選最大隻個30間科技企業嘅？無錯喎，恒騰就算只係得幾毫子，周五市值仍有超過185億元。年資深的股民或者會記得，恒騰的股票代號，以前係一隻叫馬斯葛國際的細價股。

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講得好聽就係細價股，難聽少少就係老千股，馬斯葛千禧年後，多番合股，供股，若然閣下在5年或者更耐以前已經持貨，基本上就真係渣都無得剩，但點解而家改個名又可以翻身呢？原來在2015年8月，中國恒大（03333）聯同騰訊控股（00700）以每股0.0061元的大折讓價，認購逾1084億股馬斯葛新股，到10月正式完成收購，恒大佔5股54.17%，騰訊則佔19.7%，然後就改名換姓，變成而家嘅恒騰網絡。

大家可能會話，既然都已經轉左手，又大搞互聯網社區服務及相關服務，變身科技股，點解唔俾個機會佢改過自新？但股份業績實在唔容易令筆者信服。轉手後好快轉虧為盈，滿以為係增長開端，但去年業績跌哂眼鏡，收入按年跌32.5%，純利則同比跌27.7%，而且唔關疫情同貿易戰因素都已經咁。又話科技指數成分股收入平均增長有24%? 咪就係俾佢拖低左，買科技股就係搏其有高增長，但咁快就享受完高峰的快感，又點買得落手？

加上股價近幾年一直行緊一條長期下降軌，今年低見0.062元，如非科技指數消息一出，又被納入成分股，恐怕而家仍然在0.2元以下浮沉。股價咁低，但兩個大股東仍然無動於衰，只因當年入股價錢只係6億幾，基本上就係主板殼價價錢，又點會肉痛？

要數仲交到增長嘅科技股，其實市場並非無其他選擇，但點解恒指公司會揀呢隻神仙股入科技指數？真係不得而知，但易鑫集團（02858）又係有騰訊持股，都掹車邊入到指數，原因或不言而喻。



