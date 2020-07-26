【大熱新盤】確診個案創新高 新盤市場來個反高潮 御海灣貴絕屯門新盤開售108伙近沽清

疫情不斷惡化，本港周六（25日）新增133宗新冠肺炎確診個案，本地個案佔高達126宗，兩項數字都是連續第4日新高。但樓市表現卻反高潮暢旺，新盤銷情及入票情況也相當不俗，其中以貴絕屯門新盤首批開價登場的新地（00016）屯門海皇路御海灣，昨天也進行首輪開售108伙，即供折實呎價介乎14,992元至19,922元，仍有大批捧場客支持。

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盡管疫情愈來愈嚴重，但御海灣無懼疫情，鐵定於周六開售108伙，實用面積由261至437平方呎，當中包括14伙開放式、67伙1房及27伙2房單位，折實售價由468.8萬至730.04萬元，呎價由14,992至19,922元，該盤於周五（24日）截收逾1,700票，較周六推出的單位超額認購近15倍，即約16個人爭1伙。截至周六晚上，該盤沽出105伙，接近沽清，平均成交呎價約18,572元。

▲ 新地屯門御海灣銷情十分理想

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，御海灣首輪出售108伙單位，以美聯客戶作統計，該盤以用家為主導，約佔八成，當中超過一半為年青買家；而投資者比例佔約兩成。預計項目落成後，呎租可達約40元水平，回報率約3厘。該行有客戶擬斥資逾1,200萬購入兩伙單位，包括一個開放式單位及一個兩房單位，料作自用用途。

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發展商有見市場反應理想，於周六即時加推50伙應市。新加推的50伙，實用面積介乎297至514平方呎，價單定價760.48萬至1265.38萬元，呎價19,708元至26,939元。發展商維持原價的付款優惠，即供折扣額最高達22%，折實樓價最平單位為2座16樓G室，實用面積297平方呎，折實樓價593.17萬元，折實實用面積呎19,972元，有望最快下周末進行次輪銷售。



另一個屯門區新盤、由香港小輪及帝國集團合作發展，並由恒基（00012）負責銷售的屯門帝御．金灣，早前以折實平均呎價約13,578元推出首批123伙，單位也以最低入場費291萬元起作招徠。該盤於周六起開放示範單位及收票，成功吸引大批準買家注目。

▲ 帝御‧金灣準買家入票情況理想

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恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民先生表示，帝御‧金灣由周六早上11時至下午4時的五小時內，已錄620票登記數字（當中中介人佔約70票），超額認購5倍。由於市場反應熱烈，發展商現積極部署於周日（26日）加推2號價單共62伙單位應市。帝御‧金灣 周六開放位於尖沙咀美麗華商場五樓之展銷中心及示範單位，睇樓量也源源不絕，由於展銷中心嚴格實施社交距離及遵守人流控制安排，還有大量客人仍未能到場，發展商相信周六登記數字遠超上述620票。

▲ 帝御‧金灣參觀示範單位人數不斷

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