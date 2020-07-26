【生命解碼@iM網欄】國際資源爭奪戰 疫苗研發的地緣政治

暫不談感染人數、封關措施、何時可去旅行，今天討論自3、4月以來國際之間合縱連橫的角力，好比春秋戰國史記一樣精彩。

在2、3月肺炎爆發時，當世界週邊仍然未有意識防護物品的重要性，當時中國及香港不同人都透過多渠道採購口罩，小至親朋戚友，在日本帶幾盒回來，大至廠商於印尼進口二、三百萬口罩皆有發生。適逢我當時在印尼工作，聽見遠至洪都拉斯都有人寄口罩回香港、亦見到當地員工，將口罩寄往香港，不禁佩服城內臥虎藏龍，在全球有千絲萬縷的關係。

但說到國際上的爭議，就不得不提德、美的「口罩海盜」風波。事緣柏林警察部向美國公司3M訂購一款口罩，從廠房運送到泰國曼谷轉機。但在寄送包裹之前，美國總統特朗普（Donald Trump)引用韓戰時期的「國防生產法」，禁止所有美國公司提供醫療產品予外國國家。接近200,000 個N95 口罩及數十萬計的口罩及手套被美國沒收，估計沒收後運回美國。在危機當下，德方當然異常憤怒，徳國內政大臣蓋澤直接指責其行為為「現代海盜」，不遵守大西洋貿易夥伴交往的方式。諷刺的是，自美國於2017年退出TPP 跨太平洋夥伴協定（或稱CPTPP），德國在國際舞台上一直擔當美方退出後的領導地位。以往以奧巴馬為代表的美方，需要說服德國加入，但最近美方卻在德方背後插了一刀，的確像復仇記一樣劇情轉折。

但此事並非疫症中頭一次發生，法國曾扣留瑞士公司的醫療供應，停止運到西班牙和意大利的貨源，其他國家禁出口禁運掀起不少爭議。

口罩供求漸趨平穩，下一輪的資源爭奪轉戰至疫苗研發。全球個百種疫苗進入臨床測試階段，中、美、歐三方均各師其法，希望自己國家能完成首枝量產的疫苗。有專家指出，除了單純能夠為國民防疫免疫，背後有相當的地緣政治考慮。

部份原因出自供應鍊的緊張。即使疫苗研發成功，量產仍然有受制，因此國民優先的政策在全球都大受歡迎。在美國、德國、中國的大眾輿論，均期望當地製藥公司能先供應給國民。因此，首枝量產疫苗對中國而言，是外交政策的好籌碼，可優先輸出非洲與拉丁美洲盟國。在歐美國家， 不少政客都期望此舉能提高自己的民望，成為選票搖錢樹。

除了從單純的兩國榮譽鬥爭，此事亦可演繹為多邊主義衰落及國家主義抬頭的爭鋒。以往多邊主義由美國帶領下成為多國共識，但到2017年特朗普當選後急轉直行，配合上2020短短半年間的轉變，各地主流呼聲提示短期內有可能逆轉過往20年的全球化進程。2018年時美國仍從中國進口了總值近130億美元的藥品與醫療用品，但相信這數月，已帶來中美難以逆轉的改變 。

作者_Jonathan簡介 曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper 和Code Base 中遊走。

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