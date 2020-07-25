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【滙豐+孟晚舟案】滙豐微信直接回應「陷害」華為之說　強調「對華為沒有任何惡意」

即市財經 18:28 2020/07/25

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內地黨媒《人民日報》早前批評滙豐，並形容「孟晚舟是清白的」

華為事件持續發酵，身處事件風眼的滙豐 （00005） ，近日更遭內地黨媒《人民日報》批評，指其「參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的！」直到今天，滙豐在旗下「滙豐中國企業」微信發文，強調並無沒有參與「美國司法部關於對華為展開調查的決定，也沒有鼓動美國司法部這樣做」。

根據「滙豐中國企業」的微信發文，滙豐指自身並無介入美國司法部關於「承認華為首席財務官或投訴華為的決定」，更形容華為事件發展的脈絡「非常明確地顯示出」，美方對華為發起的調查非由該行引發，皆因針對華為的詳細審查在滙豐2016年末被捲入之前「早已存在」。

微信全文

滙豐強調，對華為沒有任何惡意，亦無「構陷」及「設置陷阱誘捕」華為，該行向美國司法部提供有關華為之材料，只是應官方正式要求，上述材料亦僅限於「事實性訊息」，沒有「編造證據或隱瞞事實，也不會歪曲事實或為了自己的利益傷害任何客戶。」

滙豐補充，在關注到2012年12月和2013年1月媒體關於華為與香港星通關係報導後，該行曾向華為「進行了例行的詢問」，形容此是履行「銀行了解客戶義務的正常流程」。

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