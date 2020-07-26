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【滙豐+孟晚舟案】滙豐力陳3點反駁「陷害」華為　帖文涉違規目前已被移除（第二版）

即市財經 20:47 2020/07/26

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內地黨媒《人民日報》早前批評滙豐，並形容「孟晚舟是清白的」

華為事件持續發酵，身處事件風眼的滙豐 （00005） ，2個月內再遭官媒《人民日報》狠批，再指控其「參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證」陷害孟晚舟。滙豐昨日罕有在官方微信力陳3點回應，強調並無沒有參與美國司法部對華為展開調查的決定，惟目前帖文已因涉嫌違規而無法查看。

滙豐昨日在「滙豐中國企業」公眾號的帖文，目前已因涉嫌違規而無法查看。（網頁截圖）

滙豐在「滙豐中國企業」公眾號發文直接回應批評，指自身並無介入美國司法部關於「承認華為首席財務官或投訴華為的決定」，而美方對華為發起的調查非由滙豐引發，皆因針對華為的詳細審查在滙豐2016年末被捲入前早已存在。

滙豐強調，對華為沒有任何惡意，亦無「構陷」及「設置陷阱誘捕」華為，向美國司法部提供有關華為的資料，只是應官方正式要求，上述材料亦僅限於事實性訊息，沒有「編造證據或隱瞞事實，也不會歪曲事實或為了自己的利益傷害任何客戶。」

滙豐過往只是重申，向美方提供華為資料只是應美國司法要求，今次就首次披露，滙豐是關注到2012年12月和2013年1月，媒體關於華為與香港星通關係報導後，向華為進行例行詢問，而此舉是履行銀行了解客戶義務的正常流程。

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