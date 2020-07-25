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英國皇室傳記：哈利梅根被批「多餘」二人發聲明撇清關係

環球社會熱點 17:54 2020/07/25

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即將在8月出版的《Finding Freedom》亦披露哈利、梅根跟皇室的緊張關，但哈利與梅根發聲明表示，不曾接受跟這本書相關的訪問，內容全是作者據個人經驗撰寫而成。

英國哈利王子與妻子梅根自今年初宣布脫離王室後，仍然新聞不斷。繼《Meghan and Harry: The Real Story》之後，即將在8月出版的《Finding Freedom》亦披露哈利、梅根跟皇室的緊張關，但哈利與梅根發聲明表示，不曾接受跟這本書相關的訪問，內容全是作者據個人經驗撰寫而成。

皇家新聞團成員斯科比（Omid Scobie）和杜蘭（Carolyn Durand）撰寫的《Finding Freedom》，現已在《泰晤士報》連載，當中披露，薩塞克斯哈利和公爵夫人梅根，與劍橋公爵威廉及公爵夫人凱特在三月之前已話不投機，也描述了哈利梅根跟皇室的文化差異，以及相處時日益緊張的氣氛。

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書中提到，哈利梅根的朋友曾稱皇室衛隊為毒蛇（'the vipers'），在皇室工作的人員亦曾形容哈利梅根是皇室中多餘的人（'the squeaky third wheel'）。

梅根亦曾提到，她在懷孕期間沒有得到皇室的保護，受到精神困擾；哈利梅根亦認為他們在皇室的投訴沒有得到認真對待，甚至有皇室成員故意將他們的資料泄露給媒體。

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現居美國洛杉磯的哈利與梅根發聲明，否認曾為《Finding Freedom》提供任何資料，亦未曾就撰寫書中內容接受訪問。聲明指出：

「該書內容是根據作者作為皇家新聞團成員的經驗以及他們自己的獨立報道撰寫而成。」

（"This book is based on the authors' own experiences as members of the royal press corps and their own independent reporting."）

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記者：葉芷樺

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