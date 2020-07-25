【一名經人】羅家聰：學者財演

學者，一向予人崇高感覺。崇高也者，高層次矣。所謂「高」，不一定高瞻遠矚；高瞻遠矚通常是指生意人或投資者的賺錢眼光。高層次是指看問題時能將概念精細化、將關係抽絲剝繭，顧慮周詳不會掛一漏萬，在這樣嚴格的思考要求下有新發現或發明。不難想像，又多要求又要新，認真的學者應該很忙，全天候思考，說話很艱澀難明。

不過，近年多了很多學者財演，有些更打正旗號在美國的一些三流大學當副教授，但卻在港有眾多報紙、雜誌專欄，更每周幾天上本港的電視台、網台做節目。

學者不會瓣瓣精

疫情下縱work from Hong Kong，也不至無事做嘛。的確，只要一起這些三流副教授的學術底牌，即見已無像樣的期刊文章。其實這很普遍，近四字頭起學術生涯高峯已過，升職的升，無得升的便行人止步。在美國做三流副教授人工，多僅十個月糧，賺點外快可理解。

不過當學者變成財演時，便要說平民層次的話，答股民水平之問。這不再高尚了。學者財演為了保持學者的高尚一面但又要財演的收視點擊，說話寫文時變得不知所措，甚至不知所謂了。保持高尚的方法乃拋出大堆學術專有名詞來兇些不懂的，但要收視，卻被迫要答些本不應以學術層次答的問題，譬如樓價升定跌。結果，此輩自以為答到，但即使中都是估中，無甚學理在背後。何況學者不會瓣瓣精，哪懂這麼多學術理論？ 那些三流副教授還自恃年青（也四張上下），大擺學術專橫之款。很多這類學者，尤其讀經濟的，以為經濟學萬能，將所有其他問題都納入其學術框架去答。無不可的，但卻在好與否。人皆知一字批可收十字螺絲，用來切菜都得！問題是好不好。夫學者，學海前應謙卑，大名如大教授者，老矣莫怪；未老的有此態度則要不得，何況未響朵。

更甚者，如一些本地薄有名氣的，竟臨老精歸左。多年高尚人格一朝喪。

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