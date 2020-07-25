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英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）

股樓投資 17:55 2020/07/25

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上回提到，英國的「首置客」定義較嚴，即使首次到英國置業，但在其他國家有物業，便已失去「首置客」身分。此外，首置定義涵蓋配偶，以夫婦二人為例，丈夫有物業，妻子無物業，即使妻子首次到英國買樓，同樣不能當作「首置客」。更重要的是，英國有方法核審買家是否真的「首置」。

相關文章：英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）

由於英國首置定義涵蓋丈妻，即不能「甩名」予另一半，來換取首置身分，但仍可將物業轉讓予近親，自製首置。不過，內部轉讓須繳付印花稅，一般來說，樓價愈高，稅率逐層遞增，因此業主須「計好數」，看看內部轉讓，還是直接到英國以「非首置」身分置業划算。

部分人或認為，以送贈形式轉讓物業，舉例說，父親賣樓予兒子，成交價為零元，這豈不是既能免繳香港的印花稅，同時又可換取英國的首置身分。這想法看似無敵，但可能得不償失。

事實上，業主轉讓物業予家屬，若成交價低於市價逾兩成，稅局或以市價來追討印花稅。一般來說，以送贈方式轉讓的物業，被視為「送契樓」，日後甚難於二手市場轉讓，簡單來說，無人想買。理由很簡單：考慮到潛在風險，銀行一般在五年內不會批核送契樓的按揭，部分較保守的銀行，更要八至十年後，才考慮為這類樓承造按揭，若你是買家，相信也不會購買「送契樓」。

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撰文 : 柳家平

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