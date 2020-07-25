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【摺疊手機】微軟Surface Duo獲FCC認證　最快8月底登場

科技 17:11 2020/07/25

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Surface Duo近日已獲美國聯邦通訊委員會（FCC）認證，外媒預料Surface Duo將於8月底或9月正式登場。

摺疊手機市場競爭愈趨激烈，除三星、華為及Motorola外，微軟（Microsoft）亦準備爭奪摺疊手機市場一席位，推出摺疊雙屏幕手機Surface Duo。微軟高管近日紛紛上傳Surface Duo實體機圖片，同時更傳出Surface Duo已獲美國聯邦通訊委員會（FCC）認證，外媒預料Surface Duo將於8月底或9月正式登場。

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外媒Droid-life報道指，Surface Duo的資料已出現在FCC網站並獲得認證，預料短期內將開始投產，正式上市日期將設於8月底或9月。FCC資料同時顯示，Surface Duo沒有進行任何與5G相關的測試，相信設備並不會支援5G網絡。

此外，微軟現代生活與設備執行副總裁Liat Benzur近日在社交平台上傳一張照片。照片中的兒童在兩塊5.6吋屏幕上，分別遊玩不同遊戲，相信是在展示這款摺疊雙屏幕設備具有多任務處理功能。

微軟現代生活與設備執行副總裁Liat Benzur近日在社交平台上傳一張照片。照片中的兒童在兩塊5.6吋屏幕上，分別遊玩不同遊戲，相信是在展示這款摺疊雙屏幕設備具有多任務處理功能。（Liat Benzur Twitter照片）

事實上，微軟多名高層也曾上傳多張Surface Duo的照片，當中包括「Surface之父」之稱的微軟首席產品總裁Panos Panay、微軟副總裁Brad Anderson、微軟作業系統部門副總裁Joe Belfiore等。而Brad Anderson早前更被網民發現，在LinkedIn的Shiproom網上節目中短暫使用了該設備。

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責任編輯：曾曉汶

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