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【港股追蹤】無懼疫情　物管股繼續精彩

股樓投資 17:24 2020/07/25

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今年以來，新冠肺炎疫情困擾全球，各行各業叫苦連天，發盈警的企業一浪接一浪。不過有個行業，幾乎隻隻股份都發盈喜，成為疫市逆行板塊，所指的就是物管行業。板塊昨日又多兩隻股份發盈喜，在近期市況波動的情況下，物管股相信仍會是避險首選。

時代鄰里（09928）昨晚發盈喜公告，公司預料截至今年6月底止，半年純利按年增加不少於70%，主要由於集團管理物業建築面積按年增加約35%、提供物業管理服務及非業主增值服務產生的收入按年分別增加約40%及約50%、及集團毛利率按年提升約1個百分點。

相關文章:【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？

同樣發盈喜的物管股尚有建業新生活（09983），集團預計截至6月底止，半年純利按年增加不少於60%。盈喜主要示因同樣因為集團管理的建築面積增加、另外，公司建業+平台註冊用戶數量，及每名用戶的平均消費大幅攀升，令生活服務業務收入增加。

物管股今年累積一定升幅後，多隻股份升至超過100億元，包括上文提到的時代鄰里，這些股份大有機會在下月恒生綜合指數半年檢討中納入，成為港股通可買賣的股份，屆時股價勢必水漲船高。故此，除龍頭物管股可吼實外，這類潛在受北水注視的中型物管股，投資者亦可密切注視。

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撰文 : 古植平

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