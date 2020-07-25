英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）

英國政府早前宣布，持有英國國民海外護照（BNO）的港人，明年一月起可為自己及直系親屬，申請「BNO簽證」前往當地，最多逗留5年，其後可申請居留權，再住12個月，便能申請入籍。值得留意的是，英國為了刺激經濟，早前推出「期間限定」減稅措施，首置者買50萬英鎊以下物業，可豁免印花稅，外國買家也能受惠，吸引不少港人留意。雖然優惠看似吸引，但有一點要留意，否則中伏都唔知。

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英國的「首置客」定義較嚴，即使首次到英國置業，但在其他國家有物業，亦已失去「首置客」身分。簡單來說，假如你在港有物業，即使首次到英國置業，也不算「首置客」。更重要的是，要求涵蓋配偶，以夫婦二人為例，丈夫有物業，妻子無物業，即使妻子首次到英國買樓，同樣不能當作「首置客」。

部分人或認為，世界很大，英國甚難審查買家是否真的「首置」，故不介意博一博。事實上，若到英國置業，買家先要簽署首置聲明，由於香港與其他國家稅局有不少協議，其實英國只要向香港稅局核查，便一清二楚。

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