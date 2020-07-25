大摩前亞洲區主席羅奇：美國經濟正面臨第二次急劇衰退

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）：美國經濟正面臨第二次急劇衰退。

羅奇表示，不僅是新冠肺炎疫情，包括經濟本身都有可能出現第二次衰退，甚至警告：「華爾街對於『V型』復甦的狂熱正導致投資者誤入歧途。」他認為經濟衰退歷來都會出現二次探底，預計盡管這次經濟衰退的起源不同尋常，但將遵循同樣的模式。

「美國經濟在需求方面做出的妥協，將在今年下半年繼續為企業和企業招聘帶來很多問題，甚至可能導致企業破產。」他續說道。

其實，羅奇在今年1月就已經預言，新冠疫情造成的影響將超過2003年沙士，並可能對全球經濟造成衝擊，其中包括美國國內經濟。

另一方面，相對於中國，羅奇認為，這兩個經濟體都有能力迅速恢復生產，但他們正為使消費者需求恢復到正常水平而努力，尤其是對於面對面服務的需求，因為人們擔心這種服務會使自己再次感染。在這情況下，美國新的疫情紓困計劃就至關重要，惟長遠後果影響深遠，並指美國的消費需求將面臨艱難的復甦。

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