【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」

近日有新樓盤開售反應熱烈，連日吸引大批準買家參觀示範單位，有內地女網民在社交平台「小紅書」上分享睇樓感想，以「香港這是選房還是選白菜？！」為題拍片記錄，指在香港睇樓感覺如同逛菜市場，該位女網民早前參觀康城一個新樓盤，人頭湧湧至甚麼也看不清楚，最終決定放棄購買。

▲ 細小的兩房單位人山人海，站滿了準買家。（網上截圖）

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影片中顯示，單位是該樓盤第二座50樓G室 468呎兩房的示範單位，細小的兩房單位人山人海，站滿了準買家，目測至少有30人，無論是廚房、廁所都難以近距離觀看，走廊更是塞滿人要慢慢行，該位女網民驚嘆：「一大早排隊，排了一個多小時，終於到了…… 結果，一直唔該借借……也沒仔細看，看來需求量還是多啊！」。

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