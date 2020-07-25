【疫後復甦】建銀：豪華車銷售復甦強勁　首選呢2隻經銷商龍頭股

內地汽車銷售上半年受疫情拖累，建銀國際發表報告指出，高檔汽車所受影響較一般汽車輕微，上半年銷售額按年跌幅僅5%，庫存亦處於低水平，料下半年將強勁復甦，該行首選為永達汽車（03669）及中升控股（00881）。

建銀指出，根據內地汽車生產商數據，上半年8大豪華車（Luxury Car）銷售商累計銷量130萬輛，按年跌5%，較普通汽車銷量同期跌23%至780萬輛為佳。大部份豪華車生產商的產能，在第二季时已全面恢復，由於她們在海外的廠房產量回升。該行預期這個趨勢在下半年可持續。

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報告又指，現時豪華車品牌的庫存，在4至6月份分別為1.33個月、1.25個月及1.35個月，處於低水平，因此預期豪華車代理銷售商的毛利率將可擴大，尤其以凌志（Lexus）、保時捷（Porsche）、奔池（Mercedes Benz）及寶馬（BMW）銷售比重高的。

該行認為，內地疫情逐漸緩和，市民生活回復正常，近期A股上升帶來的財富效應，有利豪華車的銷售增長。該行首選股為永達汽車及中升，永達目標價由9.7元調高至13.1元，相當於2021年PE 12倍；中升目標價由49.5元調高至59.5元，相等於2021年PE 18倍。