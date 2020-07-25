蘋果macOS Big Sur代碼揭密　Mac或將支援Face ID

▲ 有開發者在剛推出的macOS Big Sur Beta 3版本發現，TureDepth相機引用了Face ID功能的內部代號「PearlCamera」，預料未來推出的Mac將支援Face ID功能。

蘋果（Apple）Mac電腦的最新系統版本macOS Big Sur將於秋季正式推出，帶來一系列的新功能。而近日有開發者在剛推出的macOS Big Sur Beta 3版本發現，TureDepth相機引用了Face ID功能的內部代號「PearlCamera」，預料未來推出的Mac將支援Face ID功能。

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據科技網站9to5mac報道指， macOS Big Sur程式碼中出現重要證據，顯示蘋果正為Mac研發支援Face ID技術。報道提到，2017年蘋果在iPhone X未發表前，iOS Beta就曾出現名為「PearlCamera」的代碼，證實iPhone將搭載Face ID功能。而近日macOS Big Sur Beta 3又再次出現相同代碼，並且還發現「FaceDetect」和「BioCapture」等字眼，相信蘋果正籌備未來推出的Mac，加入Face ID功能。

惟9to5Mac指，目前技術仍處於開發初期，Mac電腦亦要加入TrueDepth相機鏡頭才能支援Face ID，蘋果現時未有透露接下來推出的Mac電腦會否加入TrueDepth相機鏡頭，所以尚未清楚Mac電腦何時才會正式支援Face ID。

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責任編輯：曾曉汶