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【防疫抗疫基金】物管支援計劃逾萬宗申請已獲批　涉4.4億資助金額

商業 14:08 2020/07/25

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政府今宣布，申請期內物監局共收到接近1.3萬宗「物管支援計劃」下的申請，超過1.06萬宗申請已獲批核，涉及資助金額超過4億4千萬元。

香港政府日前推出防疫抗疫基金，在新冠肺炎疫情下支援各行業。其中「物業管理業界抗疫支援計劃」（「物管支援計劃」）申請期已於7月15日完結。物業管理業監管局（物監局）已收到接近1.3萬宗，截止今（25日）目前已批核逾1.06萬宗申請，暫批出逾4億4千萬港元。

>>>【防疫抗疫基金】法律科技基金延長申請期至9月6日　最高獲5萬元資助

>>>【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生

政府今宣布，申請期內物監局共收到接近1.3萬宗「物管支援計劃」下的申請，超過1.06萬宗申請已獲批核，涉及資助金額超過4億4千萬元，惠及超過38,000幢樓宇及約95,900位前線物業管理員工。已獲批資助的物業名單，可到物監局網頁「aspm.pmsahk.org.hk」瀏覽。

港府於2月下旬推出「物管支援計劃」，資助合資格的私人住宅、綜合用途大廈、工業和商業大廈的業主組織或物管公司，向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」；同時亦為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」，減輕業主和租戶的負擔。

>>>【疫情第三波】張建宗：防疫抗疫基金已發放480億元資助

責任編輯：曾曉汶

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