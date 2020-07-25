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【國泰危機】國泰旗下全球首架A330客機　疫情下「光榮退役」

即市財經 13:18 2020/07/25

分享：

國泰在社交平台交代，服役24年、全球首架空中巴士A330客機退役。

國泰航空 （00293） 疫情下營運班機大減，上周宣布延收部分已訂的新客機，也安排服役多年客機退役。國泰最新宣布，為旅客服務24年的客機，世上首架空中巴士（Airbus）A330客機—A330  B-HLJ 完成最後任務，服役24年從國泰「光榮退役」。

國泰表示，B-HLJ來自法國，曾經是世上最大的雙引擎飛機，並於1996年加入國泰機隊，24年間相繼服務國泰及國泰港龍機隊，總共飛航63,900小時及26,983程航班，為國泰其中一輛標誌性客機。

國泰在社交平台稱：

在7月17日這天，她終要離別每天穿梭的雲端，以另一面貌與大家再會。就讓我們向她好好道別，為她的辛勞致敬。

國泰年報顯示，至12月底，國泰航空營運29架A330-300，國泰港龍航空另營運25架，合計54架，平均機齡分別達12.4年和15.2年。

國泰現時主力機型尚有波音777客機系列，合共營運69架不同777型號，當中最舊型號的777-200 機齡達23.5年，而佔51架的777-300ER 平均機齡為7.8年。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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