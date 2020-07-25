【疫情大爆發】國泰：4月以來無值勤機組人員確診

▲ 國泰稱4月以來國泰與國泰港龍的機師和機艙服務員，已接受了超過3200次自願和強制測試，當中「沒有一次測試結果呈陽性」，亦沒有任何值勤機組人員確診。

香港新冠肺炎疫情愈加嚴重，「中招」群組愈來愈多。國泰航空 （00293） 指出，國泰旗下機組人員抵港時均完全遵守强制檢測等要求，4月以來亦無國泰旗下值勤機組人員確診。港府現豁免33類人士入境檢疫，當中包括跨境貨車司機、機組人員等，惹市民憂慮隱形病人風險。

據本地傳媒統計港府數據，由2月至前日，有超過29萬人次入境後毋須接受強制檢疫，但要接受14天醫學監察，期間須佩戴口罩和每天量度體溫兩次。



國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑回應傳媒查詢時表示，旗下「機組人員抵港時均完全遵守强制檢測及保持社交距離等要求」。他更指，4月以來國泰與國泰港龍的機師和機艙服務員，已接受了超過3200次自願和強制測試，當中「沒有一次測試結果呈陽性」，亦沒有任何值勤機組人員確診。



國泰又稱，會繼續確保「所有非駐港機組人員在留宿香港期間」，會逗留在指定酒店、並採取適當的社交隔離措施，另外所有駐港機組人員在外地留宿時，亦需遵從相同指引。國泰同時強調，所有機組人員會遵從醫學監察的一切規定，包括「維持良好個人衛生、定期量度體溫、監察身體癥狀，以及前往執勤航班時佩戴口罩等。」

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