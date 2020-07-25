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【宏觀中國】控疫難、回正軌更難　北京寫字樓空置率創新高

股樓投資 14:10 2020/07/25

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抗疫已經夠難，原來經濟活動要回歸正軌更難，全球各國正陷入這個兩難之間。早前北京爆第二波疫情，雖然迅速受控，但對實體經濟的影響，已浮現在寫字樓市場。

其他文章：【零售寒冬】置富上半年每股派息下跌13%　續租租金首錄倒退

根據全球情況一樣，疫情令企業收緊開支，暫時擴張計劃，甚至有不少企業因此倒閉。而且，人們行為模式因疫情而轉變，在家辦公的流行，使得寫字樓的需求不如疫情前。

據世邦魏理仕的報告，北京第二季優質寫字樓市場呈供過於求的情況，需求缺口達到3.87萬平方米，整體空置率上升至15.5%，為2010年第三季以來最高值。

其他文章：【中美角力】人民日報再發文批評滙豐　孟晚舟案扮演極不光彩角色

為了吸引租客，業主推出更靈活的交付方式及更大的免租力度，租金水平也持續下滑。據統計，第二季北京寫字樓市場平均月租為每平方米420.5元人民幣，按月下跌1.2%。

除了寫字樓，北京的物流地產和酒店的空置問題亦不輕，第二季物流地產空置率達4.9%，創5年新高。截至5月高端酒店需求量按年下降71.7%，每間可出租客房收入按年跌74.6%。

撰文 : 高式古

地產 世邦魏理仕 北京 中國 經濟

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