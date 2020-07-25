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【A股解禁潮】未來3個月解禁股逾萬億　華興證券：實際衝擊幅度有限

股樓投資 12:47 2020/07/25

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內地A股科創板成立一周年，首批上市的25家公司的鎖定期為一年的首發股份、機構配售以及戰略配售股份迎來首個解禁高峰。華興證券報告指出，按當前價格估算，在未來的1個月和3個月中，A股市場將分別迎來幣7,110億元（人民幣，下同）和1.43萬億元規模的解禁潮，其中來自科創版的解禁股份規模分別為3,240億元和3,920億元。該行認為，解禁帶來的衝擊主要體現於短期、個股和心理層面，對市場長期的、整體的實際衝擊幅度相對有限。

報告指出，7月22日首批上市的25家科創板公司將解禁超過30億股，解禁市值高達1,790億元，約佔其自由流通股份市值和總市值的70%和10%。在科創版7月份和未來12個月的解禁市值中，來自半導體行業公司的解禁股份均約佔一半左右。

相關文章：【A股布局】科創板首現「花式」減持　9隻股擬集體套現逾93億

歷史資料顯示，在2013年7月、2015年6月和2020年1月等三次A股解禁潮中，相關板塊表現均曾承壓。華興證券認為，受各種因素限制，符合減持規定、可在90個交易日內以集中競價方式進行減持的解禁股份總值少於該行計算出的理論上的解禁股份總值，解禁帶來的衝擊主要體現於短期、個股和心理層面，對市場長期的、整體的實際衝擊幅度相對有限。2010年11月創業板首批公司集中解禁的過程也驗證了這一點。

相關文章：【A股布局】另一波沽壓又起　A股最猛解禁潮殺到

華興證券認為，受各種因素限制，符合減持規定、可在90個交易日內以集中競價方式進行減持的解禁股份總值少於我們計算出的理論上的解禁股份總值，解禁帶來的衝擊主要體現於短期、個股和心理層面，對市場長期的、整體的實際衝擊幅度相對有限。2010年11月創業板首批公司集中解禁的過程也驗證了這一點。

撰文 : 李兆明

減持 創業板 A股 科創板

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