約翰遜推政策打擊垃圾食品 籲全民減肥抗疫

▲ 英國首相約翰遜自從確診新冠肺炎痊癒後，一概之前的對待國內肥胖問題的態度，將在下周宣布針對肥胖問題的政策，預料其中包括電視廣告時段限制。

肥胖是令不少人成為患上慢性病、甚至席捲全球的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）的高危一族。英國首相約翰遜自從確診新冠肺炎痊癒後，約翰遜一改之前的對待國內肥胖問題的態度，約翰遜將在下周宣布針對肥胖問題的政策，預料其中包括電視廣告時段限制。

約翰遜（Boris Johnson）之前曾批評對三高食品（高鹽、高糖、高脂肪）徵收額外費用的做法，又稱自己在肥胖議題上是自由主義者（"libertarian"），從他的大肚腩可見一斑。他因此亦成為患上新冠肺炎的高危人群。

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約翰遜在3月底確診新冠肺炎，是全球首位國家領導人確診，他在自我隔離後情況未見好轉，反在英女皇發表鼓勵國民的電視講話後入院治療，一度在深切治療部留醫。

逃出鬼門關後，約翰遜馬上轉軚，正視肥胖問題。下周公布的政策之中，預計包括限制相關食品公司公告，不可在晚上9點前播出；在超市的宣傳也會受到限制。

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約翰遜道：

「肥胖是其中一項共病症（co-morbidity factors）。老實說，減肥就是你減低感染新冠肺炎風險的方法。」 （"Obesity is one of the real co-morbidity factors. Losing weight, frankly, is one of the ways you can reduce your own risk from coronavirus."）

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記者：葉芷樺