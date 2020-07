【死過翻生】約翰遜推政策打擊垃圾食品 籲全民減肥抗疫

肥胖是令不少人成為患上慢性病、甚至席捲全球的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)的高危一族。英國首相約翰遜自從確診新冠肺炎痊癒後,一概之前的對待國內肥胖問題的態度,將在下周宣布針對肥胖問題的政策,預料其中包括電視廣告時段限制。

約翰遜(Boris Johnson)之前曾批評對三高食品(高鹽、高糖、高脂肪)徵收額外費用的做法,又稱自己在肥胖議題上是自由主義者("libertarian"),從他的大肚腩可見一斑。他因此亦成為患上新冠肺炎的高危人群。

約翰遜在3月底確診新冠肺炎,是全球首位國家領導人確診,他在自我隔離後情況未見好轉,反在英女皇發表鼓勵國民的電視講話後入院治療,一度在深切治療部留醫。

逃出鬼門關後,約翰遜馬上轉軚,正視肥胖問題。下周公布的政策之中,預計包括限制相關食品公司公告,不可在晚上9點前播出;在超市的宣傳也會受到限制。

約翰遜道:

「肥胖是其中一項共病症(co-morbidity factors)。老實說,減肥就是你減低感染新冠肺炎風險的方法。」

("Obesity is one of the real co-morbidity factors. Losing weight, frankly, is one of the ways you can reduce your own risk from coronavirus.")