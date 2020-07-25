【美股焦點】特朗普簽行政命令　重擊醫藥股盈利能力

▲ 特朗普周四（23日）時表明將簽署行政命令，以降低美國藥物價格，到了昨日（24日）更正式簽署了四道行政命令。

美股昨見動盪，除了科技股以外，一向強勢的醫藥股亦沽壓未止。例如焦點再生元製藥（REGN）挫3.4%、福泰製（VRTX）則跌2.1%。事實上，醫藥股近日轉弱，主要由美國總統特朗普簽行政命令限制藥價所致，情況會否轉趨明朗，需留意美國時間下周二（28日）舉行的製藥公司會議。

特朗普周四（23日）時表明將簽署行政命令，以降低美國藥物價格，到了昨日（24日）更正式簽署了四道行政命令。首三道行政命令包括：（1）要求聯邦社區衛生中心從購買速效注射型腎上腺素「EpiPen」及胰島素藥物所收到的折扣轉移至病人身上、（2）允許某些藥品進口、（3）藥房等「中間人」提供的折扣，需轉移到病人身上。

至於最後一道行政命令，將要求醫療保險（Medicare）計劃需以與外國相同的價格購買藥品，意味醫藥公司盈利能力勢遭拖累。因應第四道行政命令，主要製藥公司負責人將於下星期二舉行會議，討論如何降低藥物價格，假若會議過程順利，特威普政府未必需要執行第四道行政命令。

特朗普更稱，政府「未必執行（對醫藥公司來說）非常強硬的第四道行政命令」。

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