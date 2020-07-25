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三星手機變數碼身份證　德國政府率先試行

科技 13:15 2020/07/25

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三星與德國聯邦信息安全局、德國聯邦印刷公司Bundesdruckerei及電訊商旗下的保安公司 Deutsche Telekom Security GmbH合作，共同研發電子身份證的安全架構解決方案。

三星（Samsung）旗艦系列Galaxy S20今年初上市，內置eSE嵌入式安全元件，用家可儲存加密貨幣、指紋和帳號登入等個人機密資訊，同時信用卡及八達通等交通卡都能安全儲存在三星手機內。近日三星再進一步推行全面數碼化，聯同德國政府和保安公司，開發電子身份證安全架構解決方案。

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三星與德國聯邦信息安全局、德國聯邦印刷公司Bundesdruckerei及電訊商旗下的保安公司 Deutsche Telekom Security GmbH合作，共同研發電子身份證的安全架構解決方案。Galaxy S20 系列手機用戶只需將配備NFC晶片的身份證明文件，如身分證或駕駛執照，放到手機背並輸入密碼，政府部門及發卡機構核對身分後，文件就能儲存在手機內，減低個人身份被盜用的機會。

三星再進一步推行全面數碼化，聯同德國政府和保安公司，聯手開發電子身份證安全架構解決方案。（三星官網圖片）

Bundesdruckerei提到，將會在今年年底前推出eID手機程式，並放在Google Play商店讓德國Galaxy S20系列手機用戶下載。而Samsung則指稍後也會向其他手機品牌廠商開放第二代 eSE 晶片，讓更多德國市民使用。

>>>三星手機業務主管率先爆　下月發布會帶來五款新裝置

責任編輯：曾曉汶

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