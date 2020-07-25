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【科技抗疫】Microsoft Teams新模式　讓NBA球迷虛擬觀賽

科技 11:19 2020/07/25

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NBA昨（24日）宣布將會與微軟（Microsoft）合作，將利用Microsoft Teams程式讓「虛擬」球迷到現場觀賽。

美國職業籃球賽NBA早前因新冠肺炎影響而停賽，並將在下周四（30日）復賽。為防止疫情持續擴散，NBA決定以閉門作賽形式進行，不會開放觀眾入場。惟NBA不想讓球迷失望，昨（24日）宣布將會與微軟（Microsoft）合作，將利用Microsoft Teams程式讓「虛擬」球迷到現場觀賽。

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微軟昨在官方網站發表文章，稱將與NBA聯手合作，在球賽現場布置高約5.2米的LED巨型屏幕。而球迷則可以利用Microsoft Teams登錄，並利用名為Together的新模式即時觀看球賽。據資料顯示，Microsoft Teams將支援約300名球迷參加。

球賽現場布置高約5.2米的LED巨型屏幕，而球迷則可以利用Microsoft Teams登錄，並利用名為Together的新模式即時觀看球賽。（微軟官方圖片）

同時，參加者也可以觀看30個不同角度的鏡頭，包括一些更靠近球場的鏡頭角度，有機會比現場看的還要接近。NBA更在球場周圍安裝咪高峰，捕捉更多球場的聲音。球迷也可以透過NBA App、NBA.com或在Twitter上進行虛擬歡呼，NBA也會在屏幕上用動畫顯示。

Microsoft Teams企業副總裁Jared Spataro表示，希望球迷能透過Together模式，感受到現場氣氛，也可以為球隊帶來更大能量。

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責任編輯：曾曉汶

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