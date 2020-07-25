【新冠肺炎】廣東省確診案例比港更少　深圳今停與港互認隔離政策

香港新冠肺炎疫情反彈，累計病例2,373宗，超越2003年沙士的受感染人數，而一河之隔的廣東省目前公布的確診人數是1,657人，比香港案例更少。

7月25日0點03分，深圳口岸辦官網發布消息：按省疫情防控工作統一部署，我市已暫停實施深港互認隔離醫學觀察政策，在香港完成強制檢疫14天隔離後24小時內入境來深人員，入境後需接受14天隔離醫學觀察。請各位旅客朋友提前做好安排。

據悉廣東省衞健委5月初曾證實，網傳的粵港澳三地檢測結果互認已在執行，港澳人士入境深圳，如在港澳已完成14天集中隔離觀察，在結束隔離後24小時內入境廣東省，能出示相關證明，如持有核酸檢測證明未確診、有病毒抗體的人士，入境後可免除14日集中隔離醫學觀察。

現在相關政策取消，意味著除了少數豁免人員外，要往返一次香港和深圳，須接受共計將近一個月的隔離。

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