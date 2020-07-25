【港股小知識】科技指數隆重登場　有咩要留意？　

恒指公司周二（20日）公布，下周一（27日）將推出恒生科技指數，市場一直稱之為港版納指。新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業，選股範疇涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。除此之外，指數其實仲有三大特點。

1. 每季進行檢討，有快速納入機制

與恒生指數及其他主要指數一樣，恒生科技指數每季都要進行成分股檢討。近年愈來愈多大型中概股回歸，科技指數亦設有快速納入機制，如股份新上市當天收市市值，在現有指數成分股中排名前10，該新股將被納入指數，成分股加入一般於該新股上市後的第10個交易日收市後實施。相比起其他指數的納入機制，科技指數變得更方便。

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2. 五大成分股雄鋸指數40%比重

科技指數30隻成分股中，比重排名首兩位的，自然是兩大科網巨頭，阿里巴巴（09988）及騰訊控股（00700），佔指數比重分別為8.53%及8.52%，第三位的美團點評則佔8.33%，比重超過8%的，尚有小米集團（01800）及舜宇光學（02382），5隻股份加起來，佔指數比重達41.5%，她們的升跌往後將對指數走勢舉足輕重。

3. 估值及增長與其他指數成分股有別

恒指公司資料顯示，科技指數的年度收入增長，達24.2%，遠較恒生綜合指數10.5%為多，反映指數內的均屬高增長股份；此外，科技指數的市盈率（PE）達45倍，亦較恒生綜合指數12倍高得多，故投資者可將指數視為高增長高回報，但也有較高風險的一項投資。

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