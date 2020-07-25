【美股收市】英特爾瀉16% 累納指挫逾0.9% 道指跌182點

環球股市跌勢未止，科技股首當其衝 。 受累中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延打擊經濟，美股全線捱沽，納指挫0.9% ; 晶片商英特爾（美︰INTC）宣布推遲其最新一代7nm製程晶片的面世時間，較預計延遲1年，股價急瀉16.2%。

與此同時，市場避險情緒推升金價，紐約期金收市創紀錄新高。金價連漲7周，創2011年以來的最長升浪。

美滙持續受壓，跌近2年低位。美滙指數低見94.358，尾段報94.42，下滑0.4%，本周累計跌幅為近4個月以來最大。

美股延續跌勢，道指一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。道指、標指、納指全周分別累跌0.8%、0.3%、1.3%。

市傳蘋果公司(美︰AAPL)產品發布會將延至10月底舉行，累股價跌0.25%，報370.46美元。

油田服務商斯倫貝謝(Schlumberger)公布第二季利潤勝預期，收入則較預期低。由於市場供求失衡導致油價低迷，油田服務需求大減，以及新冠病毒大流行令到業務前景不明朗，公司決定解僱2.1萬名僱員，相當於五分之一人手。斯倫貝謝股價漲0.9%。

中美摩擦升溫，市場避險情緒推升金價，瑞銀調高金價目標，預期9月底見2000美元。現貨金周五曾高見每盎斯1906.58美元，距離2011年的歷史高位1921.17美元，相差約15美元。

紐約期金收市創紀錄新高，升0.4%，每盎斯報1897.5美元，超越此前創下的紀錄高位1891.9美元；盤中高位曾觸及1904.6，本周累漲近5%。現貨銀價本周累升逾17%，是1980年以來最佳表現。

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