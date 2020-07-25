  • 29°C
香港時間 : 2020725日 (六) 05:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股收市】英特爾瀉16% 累納指挫逾0.9% 道指跌182點

即市財經 04:14 2020/07/25

分享：

環球股市跌勢未止，科技股首當其衝 。 受累中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延打擊經濟，美股全線捱沽，納指挫0.9% ; 晶片商英特爾（美︰INTC）宣布推遲其最新一代7nm製程晶片的面世時間，較預計延遲1年，股價急瀉16.2%。

與此同時，市場避險情緒推升金價，紐約期金收市創紀錄新高。金價連漲7周，創2011年以來的最長升浪。

美滙持續受壓，跌近2年低位。美滙指數低見94.358，尾段報94.42，下滑0.4%，本周累計跌幅為近4個月以來最大。

美股延續跌勢，道指一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。道指、標指、納指全周分別累跌0.8%、0.3%、1.3%。

市傳蘋果公司(美︰AAPL)產品發布會將延至10月底舉行，累股價跌0.25%，報370.46美元。

油田服務商斯倫貝謝(Schlumberger)公布第二季利潤勝預期，收入則較預期低。由於市場供求失衡導致油價低迷，油田服務需求大減，以及新冠病毒大流行令到業務前景不明朗，公司決定解僱2.1萬名僱員，相當於五分之一人手。斯倫貝謝股價漲0.9%。

中美摩擦升溫，市場避險情緒推升金價，瑞銀調高金價目標，預期9月底見2000美元。現貨金周五曾高見每盎斯1906.58美元，距離2011年的歷史高位1921.17美元，相差約15美元。
紐約期金收市創紀錄新高，升0.4%，每盎斯報1897.5美元，超越此前創下的紀錄高位1891.9美元；盤中高位曾觸及1904.6，本周累漲近5%。現貨銀價本周累升逾17%，是1980年以來最佳表現。

相關文章︰【美股焦點】紐交所總裁︰美股自3月低位反彈 散戶參與「佔了市場很大部分」

【美股業績】美國運通上季盈利跌85% 仍好過市場預期

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

疫情 美股 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美滙 金價 瑞銀

上一篇文章

【美股市況】道指收市跌182點 AMD逆市漲17%（不斷更新）

下一篇文章

​​​​​​​【恒指夜期】美股三大指數齊挫　恒指夜期收市反彈135點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高銀白武士】長實高層空降高銀副主席　馬勵志上任首天即被調職（第四版）
【高銀白武士】長實高層空降高銀副主席　馬勵志上任首天即被調職（第四版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【高銀白武士】高銀再售啟德地獲25億現金　長實空降高層後股價曾升5成
【高銀白武士】高銀再售啟德地獲25億現金　長實空降高層後股價曾升5成
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
​​​​​​​【恒指夜期】美股三大指數齊挫　恒指夜期收市反彈135點（不斷更新）
​​​​​​​【恒指夜期】美股三大指數齊挫　恒指夜期收市反彈135點（不斷更新）
【疫情大爆發】今日新增123宗確診個案115宗本地感染、連續三日破百　港府否認下周推禁足令
【疫情大爆發】今日新增123宗確診個案115宗本地感染、連續三日破百　港府否認下周推禁足令