疫情下各國經濟重創研究撥款或要讓步 點解呢個金融研究成功攞到逾2千萬資助﹖　

新冠肺炎席捲全球，各國政府耗資巨款抗疫之餘也要救經濟，於研究方面的撥款或要「讓一讓步」。美國總統特朗普早前更表明打算阻止再撥款予各州進行病毒檢測和追蹤傳播鏈，亦反對增撥款項做相關研究和抗疫工作。

【長實賣資產】中美角力升溫遇上誠哥又賣內地資產 長實漏夜出回應：對香港及內地充滿信心!



幸好香港在研究資助方面未有因疫情而減少撥款，事實上，因應新冠肺炎疫情，大學教育資助委員會（教資會）及研究資助局（研資局）早於5月時分別額外撥出1.5億元及1億元，透過協作研究金及主題研究計劃資助教資會資助界別進行與2019冠狀病毒病及其他新型傳染病相關的集體研究項目。



除與疫情相關的研究獲得額外撥款，經濟與金融相關的研究也沒有忽視。大學教育資助委員會轄下研究資助局於本月中公布新一輪主題研究計劃撥款結果，其中香港大學經濟及工商管理學院（下稱「港大經管學院」）副院長林晨教授作統籌的主題研究項目，以及學院共30份研究建議書獲研究資助局（研資局）批出資助達港幣3,700萬元，為港大經管學院過去十年紀錄之冠，當中商學範疇獲批資助的成功率更為七大院校之首。

【樓市現象】疫情未見曙光業主心更慌 名人聚居地碧瑤灣反錄6,300萬破頂成交



是次港大經管學院所獲的撥款中，副院長林晨教授獲撥達2,200萬元，獲批資助的研究建議書題為「金融科技、金融穩定和普惠金融」。是次項目中，團隊致力於開發一套針對中小企業和消費者的風險評估管理體系，以加強香港作為地區及國際商業中心的策略地位。上述研究為本年度主題研究計劃撥款中唯一以商業經濟作研究範疇的主題研究計劃撥款。林晨教授指，是次項目跟香港日常生活息息相關，並將在社會和經濟方面為香港未來發展帶來巨大而正面的影響。整個項目的成果將對香港從傳統金融中心向金融科技中心轉型提供幫助。

究竟「金融科技、金融穩定和普惠金融」項目有何四大要點?

1. 如何對大量中小企業和消費者的風險進行合理的評估和管理，進而為他們提供合理的信貸？

2. 項目將構建一個針對中小企業和消費者的動態信貸風險評估和管理體系。該體系將為企業和政策制定者提供信貸決策和風險管理的指導。

3. 項目將構建以金融科技為元素的金融風險宏觀模型，以便對維護金融穩定的政策制定提供幫助。

4. 項目亦涉及金融科技行業的法律和制度分析，例如如何促進金融科技行業的良性競爭，如何在數據共享和數據保護中尋求平衡。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！