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TikTok在美國已僱用158名Google及Facebook前員工

即市財經 01:00 2020/07/25

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TikTok此前表示會在3年內於美國僱用1萬名員工。

抖音海外版TikTok早前表示，計劃於未來3年在美國僱用1萬名員工。據外電報道，目前TikTok在美國擁有1400名員工，並已經從Google和Facebook僱用了數十名員工，其中包括幾位知名的高層。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前曾表示有意禁止在美國禁止TikTok，惟消息未有阻止TikTok繼續其擴張。報道引述LinkedIn上的資料指出，TikTok在全球擁有172名前Google員工和165名前Facebook員工。而單計美國，TikTok僱用了79位Google前員工及79位Facebook前員工。他們中的一些人幾年前離開了Google和Facebook，但許多人最近退出了原來公司，加入了TikTok。

報道引述消息人士稱，TikTok願意提供高薪。報道引述技術員工稱，該公司願意向一名機器學習工程師支付20萬英鎊（約198萬港元）的基本年薪。

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