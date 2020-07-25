【槓反ETF】香港首隻A股對冲產品面世 華夏推滬深300槓反ETF

離岸市場對對冲A股的產品需求殷切，華夏基金宣布推出滬深300指數的兩倍槓桿ETF（7272）以及反向ETF（7373），兩隻ETF會於下周（27日）上市，是首隻香港上市的A股槓反ETF。今年全國多個地區均推出A 股槓反產品。

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華夏基金主管諸人進指，由於槓反產品入場費較低,印花稅又獲豁免，因此愈來愈受到投資者青睞。一旦下半年環球市場波幅增加，不論是零售或機構投資者，均可運用華夏滬深 300 槓反產品施展靈活的 A 股投資策略。

兩隻產品皆追蹤滬深 300 指數，底層資產為掉期合約,每手買賣單位為100 股,上市價定為 8 港元,入場費約 800 港元 1,每年管理費 0.99%。華夏基金先後於2016年發行全亞洲首兩隻追蹤納指100指數的槓桿及反向產品，再於去年9月發行帶2倍槓桿的每日反向產品，發行一年內，資產管理規模急增3.8倍。

外資持有A股比例日增，但有關的對冲產品稀缺，除了新加坡的A50期貨外，就只有在美國上市的反向ETF Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD)以及3倍反向ETF Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares (YANG) 。