【至叻板塊】不怕中美新冷戰　盈喜板塊逆市浮上面

中美各不相讓，搞到投資者神經緊張，進一步減持獲利貨。因此，累積巨大升幅的科網股的沽壓顯著，而資金除了增持現金，黃金成了避險的避風塘。今周至叻的強勢板塊為金礦股。

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事實上，自新冠疫情在全球爆發，「淘金熱」已經逐步浮現，今年首6個月，黃金ETF獲得近400億美元的資金流入。沒誰到中美關係惡心，令投資者對黃金熱情進一步火上加油。國際金價在每盎斯1,900美元的高位徘徊，已創2011年8月的高位。

今周金礦股板塊平均漲幅8.6%，由山東黃金（01787）和靈寶黃金（03330）帶動，兩股分別上升16%及14.1%。較早前，山東黃金發出盈喜，預告上半年純利介乎10至12.5億元人民幣，按年升幅達80%至110%，主要受惠金價大幅上漲，令產金銷售毛利增幅擴大。

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其次，板塊升幅第二名為紙業板塊，一周平均升幅6.6%，其中陽光紙業（02002）累計升幅竟達20.9%。同樣受盈喜消息沖喜，公司預告半年多賺不少於70%。

由此看來，臨近8月的業績公布期，盈喜板塊將會在波動市中脫穎而出，而個別已報喜的股份，或可為大家尋寶提供綫索。