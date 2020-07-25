【美股焦點】紐交所總裁︰美股自3月低位反彈　散戶參與「佔了市場很大部分」

▲ 美股自3月低位大幅反彈，當中不乏散戶參與。

美股自3月底位大幅反彈，納指更曾創新高。紐交所總裁Stacey Cunningham表示，散戶投資者在這輪漲勢中，成為市場的主要構成部分。她指出，散戶參與度急增有很多原因，其中包括零佣金交易平台崛起及疫情期間的封鎖措施，令投資者有更多空閒時間。

Cunningham表示，很高興看到散戶投資者參與市場交易，但是同時亦擔心這些投資者是否有足夠的訊息，並且了解與相關的風險。她指出，市場是雙向的，可升亦可跌，而且速度可以很快，不希望散戶投資者因此而受到傷害。

另外，今年以來特殊目的收購公司（SPAC）的集資活動亦不斷增加。SPAC又稱為空白支票公司，通常由共同基金、對沖基金等募集資金而上市，只處理現金業務，沒有任何其他業務。發起人將在納斯達克或紐交所上市，以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者，從而募集資金。

SPAC上市後的主要任務就是尋找一家，有着高成長發展前景的非上市公司，並與其合併，使新的組合獲得融資並上市。若24個月內沒有完成併購，那麼這家SPAC就將面臨清盤，將所有託管帳戶內的資金附帶利息100%歸還給投資者。

Cunningham認為，SPAC很有吸引力，因為它們為投資者及企業提供了新的選擇，但她認為SPAC不會取代傳統IPO。她表示︰「SPAC為公眾提供了另一種渠道，這是一件好事。」

美股IPO認購只有由承銷投行選定的專業客戶能夠參與，一般散戶只能在股票上市後在公開市場上買入。Cunningham表示，SPAC能夠令散戶投資者不會錯失投資即將上市公司的機會。

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