【美股焦點】紐交所總裁︰美股自3月低位反彈 散戶參與「佔了市場很大部分」

▲ 美股自3月低位大幅反彈,當中不乏散戶參與。

美股自3月底位大幅反彈,納指更曾創新高。紐交所總裁Stacey Cunningham表示,散戶投資者在這輪漲勢中成為市場的主要構成部分(has been a big part of the market)。她指出,散戶參與度急增有很多原因,其中包括零佣金交易平台崛起及疫情期間的封鎖措施令投資者有更多空閒時間。

Cunningham表示,很高興看到散戶投資者參與市場交易,但是同時亦擔心這些投資者是否有足夠的信息,並且了解與相關的風險。她指出,市場是雙向的,可升亦可跌,而且速度可以很快,不希望散戶投資者因此而受到傷害。

另方面,今年以來特殊目的收購公司(SPAC)的集資活動亦不斷增加。SPAC又稱空白支票公司,通常由共同基金、對沖基金等募集資金而上市,只處理現金業務,沒有任何其他業務。發起人將在納斯達克或紐交所上市,以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者,從而募集資金。

SPAC上市後的主要任務就是尋找一家有著高成長發展前景的非上市公司與其合併,使新的組合獲得融資並上市。若24個月內沒有完成併購,那麼這家SPAC就將面臨清盤,將所有託管帳戶內的資金附帶利息100%歸還給投資者。

Cunningham認為,SPAC很有吸引力,因為它們為投資者及企業提供了新的選擇,但她認為SPAC不會取代傳統IPO。她表示︰「SPAC為公眾提供了另一種渠道,這是一件好事。」

美股IPO認購只有由承銷投行選定的專業客戶能夠參與,一般散戶只能在股票上市後在公開市場上買入。Cunningham表示,SPAC能夠令散戶投資者不會錯失投資即將上市公司的機會。

