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【英倫的天空@iM網欄】移居英國好頭痛？ 搵政府學校有冇計

名人薈萃 07:02 2020/08/02

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移居去英國同仔女搵學校是最頭痛的，英國咁大去邊一區？搵邊間學校？申請手續又如何？


今日先講申請政府學校須知。英國政府中學，總稱State School，主要大致分三類：Grammar School、Academy 和Maintained School。其中Grammar School 和Academy成績都較突出，在收生資格上有較高要求。Maintained School 通常成績普通，收生只憑住所遠近。如果你不介意子女入讀這些Maintained School的話，以下我將要說的，就對你沒甚麼用處。


 
每一間Grammar School 和Academy 的收生標準都大不相同，有的側重考試，有的需要有信仰，有的只要住得近，林林總總，各適其式。就以一間位於倫敦以北，在Hertfordshire EN6的名公立學校為例：近年它的GCSE 學生得A 或以上是69.4%。A level得B或以上是80%，進入牛津劍橋的學生有十六位，這樣驕人的成績，令家長及學生們都趨之若鶩。每年year 7 收200名學生，學校首先預留了些名額給政府，這個數目不固定，視乎那一年的情況而定，算是卅個吧。因些歷史性的原故，又為倫敦Islington 區留了二十個學位。跟著是siblings，現役學生的兄弟姊妹，這個名額年年不同，算65個吧。跟著是音樂學生10名及經考試進入的名額65個，最後剩下的10個名額，就會落到住址離學校最近的申請學生當中。
 
由此可知，若想進入一間好學校可以有很多方法。若你有音樂天份，只要通曉一兩種樂器，有五或六級的水平，就可以一試。考入學試會包括英文的創意寫作、數學、語文推理及邏輯思維等；投考的人數接近2000人，去爭65個位，競爭十分激烈，考得上的都絕對是地區的精英。
 
「大衛叔叔，還有沒有其他方法入這類名公立學校呀？」當然，另一捷徑是用住址，住得近好世界。有一客戶就是經推介，洽購一間三房的單邊屋semi-detached。開始時我已交代過，因為近學校，屋價會比市價略高。客戶因此有些猶疑，因為屋主要多四萬鎊（約四十萬港元）。我就解釋説，他有兩個女兒，若要保證升讀好學校但錯過了這間，只有選擇私立學校。每年學費每人10多萬港元，五年中學兩年預科，即是100萬一位。現在用40萬換來二百萬的益處，那是十分之化算。況且以後若要搬屋賣樓，一定有人願意承担這40萬元的附加費。
 
家長選學校，多以Ofsted 評估報告為依據，但要小心選擇，因為Ofsted 根據學校成績，學生的進步及受照顧程度和學校如何運作來決定四個等級。所以rating好未必等如好成績，而attainment 好也未必切合你的孩子。我會提議給孩子做甄別程度的benchmark測驗，作為選校的依歸。找專業的教育專家為你服務，他們會根據你孩子的程度和需要，你想要去的區域，給孩子們選擇適當的公立學校見議，又何必辛苦自己，誤打誤撞呢！

作者_大衞叔叔簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔、編輯：邊婕

欄名 : 英倫的天空

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