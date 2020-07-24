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【零售寒冬】置富上半年每股派息下跌13%　續租租金首錄倒退

股樓投資 23:12 2020/07/24

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疫情波及本港零售市道，向來業績穩定的收息股也受波及。經營本港多個屋苑商場的長和系房託置富產業信託(00778)，上半年可供分派收入減少3.1%至4.9億元。由於要為不明朗經濟前景預留資金，置富更罕有把派息比率調低至90%，因此上半年每單位分派亦按年下跌13%至0.226元。以今日收市價計，若置富下半年保持相若分派，周息率仍逾6厘。

相關文章：【零售寒冬】稻香盈警預告上半年虧損　周日起全線分店停業10天

截至上半年，置富物業組合出租率雖仍達95%。然而經濟不景及疫情關係，新訂租約之租金水平普遍向下，物業組合的續租租金調升率在上半年首次出現負增長的情況。置富又指，旗下商場的超市及家居用品店上半年續錄得銷售增長，旗下商場人流在6月時人流，相對4月更反彈25%。然而新一波疫情爆發，為下半年經營前景增添不明朗因素。

行政總裁趙宇表示，會對受影租戶提供租金援助，並度身定造推廣計劃，包括外賣優惠和現金券換領。目前融資成本便宜，置富亦稱會物色本港商場的可供收購項目，從而提高回報。

相關文章：【港股追蹤】有隻收租股派息要跌近25%？　大摩認為邊隻最穩陣？

 

撰文 : 投資組

置富產業信託（00778） 經濟

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