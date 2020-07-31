【公關大娜移@iM網欄】網絡欺凌 壓死駱駝的最後一根稻草

「青春若有張不老的臉，但願它容顏永遠不被磨滅。」30歲的三浦春馬，俊朗不凡，如正午 驕陽，戛然而終，留下無盡的嘆息。

7歲出道、17歲獲新人獎，近年接戲不停手，疫情期間的工作仍排得密麻麻，可見三浦馬當紅得令。事發後，媒體試圖從不同的碎片去拼湊真相，三浦好友賀來賢人發出「期望社交網多點正能量」的感言，又翻出三浦曾因暗撐出軌的東出昌大，被網民鬧爆。最後輿論劍指網絡攻擊，惟真相只能隨故人永遠埋葬於泥土。



兩個月前，日本發生另一宗轟動社會的自殺案，死者是參與真人秀《雙層公寓》的22歲女摔角手木村花，因摔角服被洗壞之事，招惹了網軍群追猛打，5月23日走上不歸路。有酸民在木村花身亡後竟揚言慶祝，冷血程度令人髮指。木村花悲劇，促使日本政府著手為網絡欺凌修例，遏制惡意言論，包括立法要求網絡供應商公開欺凌者的資料，推行實名登記等，惟要關顧私隱，舉步維艱。



傷人以言，甚於劍戟。31歲的女記者伊藤詩織應點滴在心，2015年站出來控告「安倍晉三御用記者」山口敬之性侵惡行後，自此網民的謾罵和恐嚇無日無之：「蕩婦、婊子」、「去死」、「要砍你的頭下來」，更被抹黑為「枕營業的魔女 」⋯⋯在男權當道、性侵當食菜的日本，沒有人會質疑詩織案被漠視，甚至用了整整四年才正式受理，直到去年底才判罰山口賠償330萬日圓。幸好詩識擁有強靱有勁的生命力，才能在一片唾罵聲中與山口隔空駁火，少點膽識，想必早已粉身碎骨。



這類萬箭穿心的殺戮戰場，《華爾街日報》形容為「羞辱的時代」（Age of humiliation)，以惡意攻擊取樂、為榮。絕對不是細膩敏感的藝術家體質能夠應付的血腥場面。若說性侵案是火源，網民的攻擊就是添柴加火水，意圖將「篤口篤鼻」的受害人一併焚燒。現實世界社交重禮節、餐桌講禮儀，為何每日至少佔去一半清醒時間的互聯網世界，卻可以毫無規矩節度可言？英國禮儀學校Debrett’s新開了「coming of Age」的網絡禮儀(Netiquette)課程，從小教曉學生正確運用科技，將虛擬世界與現實世界並重，同樣要知法守禮。經理人公司Amuse以「悔無止盡」追念三浦春馬，銘記這份追悔不已的錐心之痛，同時，巨星的殞落能否再次警醒網絡秩序的重要性，食花生、揼多腳，可能成為壓死駱駝的最後一根稻草。



作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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